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Заповнюваність готелів у Києві зросла до 42% за підсумками 2024р. - Hotel Matrix
23:54 01.04.2025 |
Заповнюваність готелів у Києві за підсумками січня-грудня 2024 року становило 42% проти 30% за аналогічний період 2023 року, повідомила пресслужба проєкту готельної аналітики Hotel Matrix.
"Якщо 2023 рік для Києва можна назвати роком адаптації, то 2024 - це вже стабільне зростання. Київський готельний ринок демонструє впевнену позитивну динаміку, і це не просто цифри, а реальний показник зміни ринкових трендів. Попит не просто повертається - він трансформується. Бізнес-туризм, подієвий сегмент та довгострокові гості формують нову структуру клієнтів у 2024 році", - говориться у повідомленні Hotel Matrix.
За даними Hotel Matrix, середній тариф (ADR) за зазначений звітний період становив 2520 грн, що на 27% більше показника за аналогічний період 2023 року. Водночас RevPAR (виручка на доступний номер на день) склав 1048 грн, що відповідно на 93% вище показника аналогічного періоду 2023 року.
Hotel Matrix - вебпродукт готельної аналітики, над створенням якого працюють фахівці з Польщі та України. Запущений у травні 2020 року. Зараз до Hotel Matrix підключено 200 готелів.
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