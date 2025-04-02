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Агентство відновлення отримає власну закупівельну організацію
17:08 01.04.2025 |
Уряд схвалив постанову про створення Централізованої закупівельної організації (ЦЗО) при Агентстві відновлення. Про це заявив голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин.
За його словами, це рішення має посилити довіру до процесів відбудови з боку як українців, так і міжнародних партнерів.
Раніше закупівлями в регіонах займалися обласні служби відновлення, а тепер усі закупівлі здійснюватимуть через ЦЗО. Це передбачає відкриті тендери або рамкові угоди.
Що зміниться:
Прозорість та ефективність - мінімізація корупційних ризиків, запобігання нечесній конкуренції та оптимізація витрат.
Професіоналізація закупівель - створення експертного центру, залучення українських та іноземних фахівців.
Доступ іноземних компаній - можливість брати участь у тендерах завдяки узгодженню процесів із міжнародними стандартами.
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