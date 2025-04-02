Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Агентство відновлення отримає власну закупівельну організацію

17:08 01.04.2025 |

Економіка

 

Уряд схвалив постанову про створення Централізованої закупівельної організації (ЦЗО) при Агентстві відновлення. Про це заявив голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин.

За його словами, це рішення має посилити довіру до процесів відбудови з боку як українців, так і міжнародних партнерів.

Раніше закупівлями в регіонах займалися обласні служби відновлення, а тепер усі закупівлі здійснюватимуть через ЦЗО. Це передбачає відкриті тендери або рамкові угоди.

Що зміниться:

Прозорість та ефективність - мінімізація корупційних ризиків, запобігання нечесній конкуренції та оптимізація витрат.

Професіоналізація закупівель - створення експертного центру, залучення українських та іноземних фахівців.

Доступ іноземних компаній - можливість брати участь у тендерах завдяки узгодженню процесів із міжнародними стандартами.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3730
  0,0498
 0,12
EUR
 1
 44,6084
  0,2194
 0,49

Курс обміну валют на вчора, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0038  0,10 0,23 41,6385  0,10 0,25
EUR 44,4519  0,09 0,21 45,1873  0,11 0,25

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4100  0,07 0,17 41,4400  0,06 0,14
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес