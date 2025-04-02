У рейтингу мільярдерів Forbes з'явилось поповнення від України

Шість українських бізнесменів увійшли до щорічного рейтингу мільярдерів за версією Forbes, який американський журнал оприлюднив на своєму сайті у вівторок, 1 квітня.

Найвище місце в ньому традиційно посів власник групи СКМ Рінат Ахметов. Цього року його активи журналісти оцінили у $7,9 млрд (у 2024-му було $4 млрд, а 2023-му - $5,7 млрд), що підняло його на 390-те місце (в торішньому рейтингу було 785-те).

Другий серед найбагатших українців - власник Інтерпайпу Віктор Пінчук. Його активи зараз оцінюють у $3,2 млрд (рік тому - $2 млрд), він на 1141-му місці.

Петро Порошенко, який повернувся до світового рейтингу найбагатших у світі, із $1,7 млрд посідає 1947-ме місце.

До рейтингу Forbes потрапив і співвласник агрохолдингу Kernel Андрій Веревський. У нього $1,4 млрд і 2356-те місце.

Також до списку мільярдерів з $1,2 млрд потрапили власник Смарт-холдингу Вадим Новинський та найбільший акціонер Ferrexpo Костянтин Жеваго. Їхні статки за рік не змінилися, але з 2410-го місця у 2024 році вони перемістилися у рейтингу на 2623-тє.

На цьому самому місці опинився ще один українець - співзасновник фінтех-стартапу Revolut Влад Яценко ($1,2 млрд). Але він вказаний як представник Великої Британії.

Співвласник групи "Приват" Геннадій Боголюбов, який торік володів $1 млрд і посідав 2692-ге місце, випав зі списку Forbes.