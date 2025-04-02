Фінансові новини
- |
- 02.04.25
- |
- 00:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін погодив залучення 100 млн євро ЄІБ на відновлення критичної та соціальної інфраструктури - Шмигаль
16:06 01.04.2025 |
Кабінет міністрів погодив залучення 100 млн євро від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) на відновлення критичної та соціальної інфраструктури, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
"Четверте рішення уряду відкриває шлях для нового траншу від ЄІБ обсягом 100 млн євро на відновлення критичної та соціальної інфраструктури. Ідеться про відбудову в сферах водо- і теплопостачання, в освіті, медицині, у сфері надання житла внутрішньо переміщеним особам. ", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.
За його словами, завдяки співпраці з ЄІБ за цією програмою буде реалізовано понад 400 проектів, частина з них вже завершена, а ще понад 200 будуть фіналізовані в цьому та наступному році.
"Загалом портфель усіх проектів ЄІБ в Україні сьогодні складає близько 4,3 млрд євро. Вони стосуються критичної інфраструктури, житла, енергетики, транспорту, освіти, соціальної політики, цифровізації", - розповів він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія перерахувала Україні €3,5 мільярда у межах Ukraine Facility
|Індекс очікувань бізнесу вперше майже за рік перевищив нейтральний рівень, – опитування НБУ
|У Держдепі США відреагували на заяву Путіна про «зовнішнє управління» в Україні
|Глави МЗС країн G5+: Не приймемо жодної угоди, яка обмежує українську оборонну промисловість або військову присутність країн-партнерів в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
У РУБРИЦІ
|Заповнюваність готелів у Києві зросла до 42% за підсумками 2024р. - Hotel Matrix
|Оголошено конкурс на три вакансії в НКРЕКП
|Україна у березні експортувала 5,4 мільйона тонн агропродукції
|Мінфін понизив ставку потенційних 3,5-річних бенчмарк-ОВДП до 15-15,5% річних
|Україна в березні збільшила імпорт електроенергії
|Агентство відновлення отримає власну закупівельну організацію
Бізнес
|Квантовий прорив: вперше згенеровані справжні випадкові числа
|SpaceX просить у Трампа виняток зі сплати імпортних мит
|Neuralink розробляє чип Blindsight, який дозволить сліпим бачити
|TSMC відкрила завод з виробництва 2 нм чипів на Тайвані, попри розширення в США
|Модель ChatGPT GPT-4o генерує зображення з читабельними написами
|Apple та Маск конфліктують через плани розширення супутникових послуг — WSJ
|Дослідники попереджають: до AGI ще далеко, а уявлення людей про ШІ не відповідають реаліям