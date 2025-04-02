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АНАЛІТИКА

Кабмін погодив залучення 100 млн євро ЄІБ на відновлення критичної та соціальної інфраструктури - Шмигаль

16:06 01.04.2025 |

Економіка

 

Кабінет міністрів погодив залучення 100 млн євро від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) на відновлення критичної та соціальної інфраструктури, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

"Четверте рішення уряду відкриває шлях для нового траншу від ЄІБ обсягом 100 млн євро на відновлення критичної та соціальної інфраструктури. Ідеться про відбудову в сферах водо- і теплопостачання, в освіті, медицині, у сфері надання житла внутрішньо переміщеним особам. ", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, завдяки співпраці з ЄІБ за цією програмою буде реалізовано понад 400 проектів, частина з них вже завершена, а ще понад 200 будуть фіналізовані в цьому та наступному році.

"Загалом портфель усіх проектів ЄІБ в Україні сьогодні складає близько 4,3 млрд євро. Вони стосуються критичної інфраструктури, житла, енергетики, транспорту, освіти, соціальної політики, цифровізації", - розповів він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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