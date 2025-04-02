Міноборони витратить на закупівлю наземних дронів 8 мільярдів. Це у 32 рази більше, ніж торік

Держпідприємство "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони у 2025 році планує спрямувати 102,94 мільярда гривень на придбання безпілотних літальних апаратів та 8,07 млрд грн - на придбання наземних роботизованих комплексів для ЗСУ.

Про це повідомляє аналітичний центр StateWatch з посиланням на офіційний лист "Агенції оборонних закупівель".

Таким чином, видатки на придбання БпЛА збільшаться у півтора раза (минулого року вони становили 69,08 млрд грн), а фінансування придбання наземних роботизованих комплексів зросте у 32 рази (252 млн у 2024 році).

Як повідомлялося, Міністерство оборони у 2025 році планує закупити 4,5 млн FPV-дронів, тобто все, що мають виробити українські компанії. На це планують спрямуватит 110 млрд грн, зокрема понад 102 млрд грн - через АОЗ.

Крім того, у планах міністерства - реалізувати нову модель закупівель БпЛА через ІТ-систему DOT-Chain Defence. Вона дозволить військовим самостійно обирати необхідну кількість і типи БПЛА відповідно до їхніх потреб та бюджету.

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31.03.25 Українські військові отримають 15 тисяч роботів у 2025 році

В Агенції оборонних закупівель ЕП повідомили, що за друге півріччя 2024 року Міноборони уклало 6 контрактів на постачання наземних роботів на 100 млн грн. А за перший квартал 2025 року - 31 контракт на 6 млрд грн.