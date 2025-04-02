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Мінекономіки попередило про втрату чинності бронювань за старими правилами з 1 квітня
Бронювання, оформлені за старими правилами, втратять чинність з 1 квітня, повідомило Міністерство економіки України на сайті у вівторок.
В ньому підкреслили, що продовжити бронювання своїх фахівців після цієї дати зможуть лише компанії, які вже оновили статус критичності відповідно до нових вимог.
"Від початку року більшість сумлінних компаній вже перепідтвердили свою критичність у відповідних державних органах і перебронювали своїх працівників. Відстрочки переброньованих працівників залишаються чинними після 1 квітня", - наводяться в повідомленні слова заступника міністра економіки Віталія Кіндратіва.
Згідно з інформацією міністерства, крім завершення терміну дії бронювань, оформлених за старою системою з 1 квітня, також відбудеться відновлення стандартного режиму розгляду заяв на бронювання працівників для критично важливих підприємств (протягом 72 годин), а також бронювання будуть доступні виключно підприємствам, які отримали підтвердження критичності за новими правилами.
Для тих, хто не оновив статус, радять зробити це за новою процедурою (за цією інструкцією). Після підтвердження нового статусу критичності можна оформити бронювання працівників повторно.
Зазначається, що у разі наявності діючого бронювання у співробітника потрібно спочатку його анулювати.
"Нагадуємо, що всі бронювання здійснюються виключно в електронному форматі через портал "Дія". Жодних паперових документів чи наказів готувати не потрібно", - додали в Мінекономіки.
Послугу реалізує Міністерство економіки разом з Міністерством цифрової трансформації та Міністерством оборони України. Модернізація послуги здійснюється завдяки "Проєкту підтримки Дія", що упроваджується Програмою розвитку ООН в Україні за підтримки Швеції.
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