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Податкова служба із початку року перевиконала план наповнення бюджету на 36 мільярдів
10:48 01.04.2025 |
Державна податкова служба перевиконала план надходжень за перший квартал на 36 млрд грн, або на 12,9 % до показників Мінфіну. У березні показники надходжень перевиконано на 14 млрд грн.
Про це повідомив очільник ДПС Руслан Кравченко.
Зазначається, що в березні до загального фонду держбюджету надійшло понад 160 млрд грн податкових платежів. Це на 9,6 % більше за план та на 48,7 % більше, ніж у березні 2024 року.
Зокрема, податківці зафіксували перевищення показників за основними платежами: ПДФО - на 11,3 % (27,1 млрд грн), ПДВ - на 23,5 % (26,1 млрд грн), податок на прибуток підприємств - на 5,9 % (86 млрд грн), акциз на українські товари - на 5,1 % (10,1 млрд грн).
Крім того, за словами Кравченка, триває позитивна динаміка збільшення надходжень від акцизу на імпортні товари (на 48,6 % до плану, або на 1,3 млрд грн більше).
"Із початку року щомісяця відшкодовуємо значні суми ПДВ. У березні - 13,8 млрд грн. Це на 23,7 % більше, ніж у березні 2024 року. За квартал відшкодовано на 30% більше, ніж у першому кварталі минулого року", - додав голова ДПС.
Водночас, зазначив він, зменшується кількість зупинених податкових накладних, наразі показник становить 0,37 %. Понад 11 тисяч підприємств виведені з переліку ризикових з початку року.
Загалом за перший квартал 2025 року податкова перевиконала показники Мінфіну на 36 млрд грн. Загальна сума надходжень становила 315,1 млрд грн, або на 12,5% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.
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