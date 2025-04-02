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Експорт українських ІТ-послуг у лютому зріс до $535 мільйонів
10:36 01.04.2025 |
Український IT-експорт у лютому 2025 року становив $535 млн, що на 9,4% або $46 млн більше, ніж у січні.
Про це свідчать дані Національного банку, передає Forbes.
Зазначається, що порівняно з лютим 2024 року показник зріс на 3,5% ($18 млн).
За перші два місяці 2025 року ІТ-експорт приніс $1,02 млрд, що на 0,1% або $1 млн менше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Загальний експорт послуг України в лютому 2025 року склав $1,25 млрд, що на $36 млн (3%) більше, ніж у січні.
Частка ІТ-послуг у структурі експорту зросла до 42,8%, що на 5,8% більше, ніж у лютому 2024 року (37%), і на 2,5% більше, ніж у січні 2025-го.
Як повідомлялося, у січні експорт ІТ-послуг опустився нижче $500 мільйонів вперше від початку великої війни.
Що відбувається в українському ІТ-секторі?
За результатами 2022 року ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження для української економіки на рекордні $7,34 млрд. Обсяг експорту збільшився на $400 млн у порівнянні з довоєнним 2021 роком.
Однак у 2023 році експорт українських IT-послуг зменшився на 8,4% - до $6,7 млрд.
У 2024 році експорт ІТ-послуг з України впав ще на 4% і становив $6,45 мільярда.
Зауважимо, що принаймні з 2013 року експорт ІТ-послуг з України щороку зростав, вперше перевищивши позначку $5 млрд у 2020 році, у 2021 році він підскочив до $6,8 млрд.
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