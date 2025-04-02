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Торік кожен четвертий бізнес в Україні заснувала жінка
08:59 01.04.2025 |
У 2024 році частка підприємств в Україні, які заснували жінки, серед усіх нових реєстрацій зросла до 27,5% проти 24,6% роком раніше.
Про це йдеться в дослідженні від YC.Market.
Зазначається, що за рік було зареєстровано понад 7,4 тис. нових комерційних компаній, засновниками яких виступили жінки - це помітно більше, ніж у попередньому 2023 році (близько 6,86 тис.).
Згідно з дослідженням, найвища частка компаній, заснованих виключно жінками, спостерігається в аудиті та бухгалтерському обліку (48,5%), туризмі (33,5%) та освіті (32,8%).
Якщо розглянути в розрізі 1000 найбільших компаній України (за чистим доходом), то серед них понад три п'ятих топ-компаній України контролюються виключно чоловіками, і тільки кожна тринадцята компанія - виключно жінками. У решті випадків або власники обох статей спільно керують бізнесом, або ж бенефіціарів не розкрито.
За результатами дослідження, найбільше тих, що контролюються жінками, виявилося у харчовій промисловості - 16 компаній цього сектору з топ-1000 очолюють саме жінки-бенефіціари. Також відносно багато жіночих компаній серед найбільших є в нафтогазовому секторі (12 компаній) та електроенергетиці (12 компаній).
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