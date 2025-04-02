Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Торік кожен четвертий бізнес в Україні заснувала жінка

08:59 01.04.2025 |

Економіка

 

У 2024 році частка підприємств в Україні, які заснували жінки, серед усіх нових реєстрацій зросла до 27,5% проти 24,6% роком раніше.

Про це йдеться в дослідженні від YC.Market.

Зазначається, що за рік було зареєстровано понад 7,4 тис. нових комерційних компаній, засновниками яких виступили жінки - це помітно більше, ніж у попередньому 2023 році (близько 6,86 тис.).

Згідно з дослідженням, найвища частка компаній, заснованих виключно жінками, спостерігається в аудиті та бухгалтерському обліку (48,5%), туризмі (33,5%) та освіті (32,8%).

Якщо розглянути в розрізі 1000 найбільших компаній України (за чистим доходом), то серед них понад три п'ятих топ-компаній України контролюються виключно чоловіками, і тільки кожна тринадцята компанія - виключно жінками. У решті випадків або власники обох статей спільно керують бізнесом, або ж бенефіціарів не розкрито.

За результатами дослідження, найбільше тих, що контролюються жінками, виявилося у харчовій промисловості - 16 компаній цього сектору з топ-1000 очолюють саме жінки-бенефіціари. Також відносно багато жіночих компаній серед найбільших є в нафтогазовому секторі (12 компаній) та електроенергетиці (12 компаній).

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3730
  0,0498
 0,12
EUR
 1
 44,6084
  0,2194
 0,49

Курс обміну валют на вчора, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0038  0,10 0,23 41,6385  0,10 0,25
EUR 44,4519  0,09 0,21 45,1873  0,11 0,25

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4100  0,07 0,17 41,4400  0,06 0,14
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес