Зростання ВВП України у 2024р сповільнилося до 2,9% – Держстат

Зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у
2024 році сповільнилося до 2,9% з 5,5% у 2023-му після спаду на 28,8% у
2022 році, повідомила Державна служба статистики в понеділок.
Згідно із її даними, у четвертому кварталі торік було зафіксовано
зниження ВВП на 0,1% після зростання на 2,2% у третьому кварталі, 4,0% –
у другому та 6,8% – у першому.
За розрахунками Держстату, номінальний ВВП України за минулий рік
становив 7 трлн 658,7 млрд грн, зміна дефлятора – 12,3%, зокрема у
четвертому кварталі номінальний ВВП становив 2 трлн 194,4 млрд грн,
зміна дефлятора – 12,8%.
Як повідомлялося, Мінекономіки раніше оцінило зростання ВВП України у 2024 році у 3,6%, Нацбанк – у 3,4%.
На цей рік МВФ прогнозує зростання економіки ближче до нижнього діапазону 2-3%, НБУ – 3,6%, тоді як в бюджет закладено 2,9%.
Валовий внутрішній продукт за 2024 рік (у фактичних цінах; млн.грн)
|
|І кв.2024
|ІІ кв 2024
|III кв 2024
|IV кв 2024
|2024
|Валовий внутрішній продукт
|1629400
|1742535
|2092353
|2194371
|7658659
| Сільське, лісове та рибне господарство
| 38341
| 51094
| 273174
| 182011
| 544620
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
| 63971
| 79508
| 82982
| 80709
| 307170
| Переробна промисловість
| 129562
| 161908
| 164593
| 188130
| 644193
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
| 85761
| 74271
| 94126
| 104344
| 358502
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
| 4028
| 4530
| 4878
| 5314
| 18750
| Будівництво
| 25008
| 27645
| 28982
| 46815
| 128450
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
| 192781
| 214322
| 237000
| 260670
| 904773
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
| 90796
| 78989
| 85019
| 98250
| 353054
| Тимчасове розміщування й організація харчування
| 14289
| 9365
| 13822
| 14064
| 51540
| Інформація та телекомунікації
| 67655
| 65891
| 83450
| 92358
| 309354
| Фінансова та страхова діяльність
| 48968
| 59317
| 58185
| 65715
| 232185
| Операції з нерухомим майном
| 99423
| 83911
| 107387
| 112944
| 403665
| Професійна, наукова та технічна діяльність
| 39492
| 30599
| 41415
| 43666
| 155172
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
| 18708
| 15210
| 18830
| 20418
| 73166
| Державне управління; обов’язкове соціальне страхування
| 338310
| 385018
| 397681
| 443589
| 1564598
| Освіта
| 57988
| 76410
| 58379
| 81820
| 274597
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
| 48188
| 51099
| 52483
| 53350
| 205120
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
| 13081
| 11832
| 12009
| 14613
| 51535
| Надання інших видів послуг
| 16535
| 14850
| 15619
| 16602
| 63606
| Податки на продукти
| 242254
| 253863
| 269244
| 281725
| 1047086
| Субсидії на продукти
| -5739
| -7097
| -6905
| -12736
| -32477
Зміна обсягу ВВП за 2024 рік (%, до відповідного кварталу попереднього року, у постійних цінах 2021 року)