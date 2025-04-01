Зростання ВВП України у 2024р сповільнилося до 2,9% – Держстат

Зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2024 році сповільнилося до 2,9% з 5,5% у 2023-му після спаду на 28,8% у 2022 році, повідомила Державна служба статистики в понеділок.

Згідно із її даними, у четвертому кварталі торік було зафіксовано зниження ВВП на 0,1% після зростання на 2,2% у третьому кварталі, 4,0% – у другому та 6,8% – у першому.

За розрахунками Держстату, номінальний ВВП України за минулий рік становив 7 трлн 658,7 млрд грн, зміна дефлятора – 12,3%, зокрема у четвертому кварталі номінальний ВВП становив 2 трлн 194,4 млрд грн, зміна дефлятора – 12,8%.

Як повідомлялося, Мінекономіки раніше оцінило зростання ВВП України у 2024 році у 3,6%, Нацбанк – у 3,4%.

На цей рік МВФ прогнозує зростання економіки ближче до нижнього діапазону 2-3%, НБУ – 3,6%, тоді як в бюджет закладено 2,9%.



Валовий внутрішній продукт за 2024 рік (у фактичних цінах; млн.грн)

І кв.2024 ІІ кв 2024 III кв 2024 IV кв 2024 2024 Валовий внутрішній продукт 1629400 1742535 2092353 2194371 7658659 Сільське, лісове та рибне господарство 38341 51094 273174 182011 544620 Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 63971 79508 82982 80709 307170 Переробна промисловість 129562 161908 164593 188130 644193 Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 85761 74271 94126 104344 358502 Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 4028 4530 4878 5314 18750 Будівництво 25008 27645 28982 46815 128450 Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 192781 214322 237000 260670 904773 Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 90796 78989 85019 98250 353054 Тимчасове розміщування й організація харчування 14289 9365 13822 14064 51540 Інформація та телекомунікації 67655 65891 83450 92358 309354 Фінансова та страхова діяльність 48968 59317 58185 65715 232185 Операції з нерухомим майном 99423 83911 107387 112944 403665 Професійна, наукова та технічна діяльність 39492 30599 41415 43666 155172 Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 18708 15210 18830 20418 73166 Державне управління; обов’язкове соціальне страхування 338310 385018 397681 443589 1564598 Освіта 57988 76410 58379 81820 274597 Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 48188 51099 52483 53350 205120 Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 13081 11832 12009 14613 51535 Надання інших видів послуг 16535 14850 15619 16602 63606 Податки на продукти 242254 253863 269244 281725 1047086 Субсидії на продукти -5739 -7097 -6905 -12736 -32477

Зміна обсягу ВВП за 2024 рік (%, до відповідного кварталу попереднього року, у постійних цінах 2021 року)