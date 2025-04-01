Доходи загального фонду держбюджету в березні-2025 виросли на 90,8% до березня-2024 завдяки гранту

Надходження податків, зборів та обов'язкових платежів до загального фонду державного бюджету України, за оперативними даними, у березні цього року зросли до 313,5 млрд грн зі 164,3 млрд грн у березні минулого року та 125,8 млрд грн у лютому цього року, повідомило Міністерство фінансів у понеділок.

Згідно з його даними, на це вплинуло отримання Україною від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) 97,8 млрд грн в рамках реалізації Угоди про грант Фонду фінансового посередництва зі сприяння залучення ресурсів для інвестування в зміцнення України, раніше ці гроші МБРР отримав від США за розробленим країнами G7 механізмом ERA за рахунок заморожених активів РФ.

Зазначається, що за підсумками березня суттєво зросли також податок на прибуток підприємств - до 86,0 млрд грн (у березні-2024 - 60,1 млрд грн), податок на доходи фізичних осіб та військовий збір - до 26,8 млрд грн (16 млрд грн).

Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів склав 25,8 млрд грн (зібрано 39,5 млрд, відшкодовано - 13,7 млрд грн), тоді як у березні минулого року - 18,5 млрд грн (відшкодовано було 11,1 млрд грн), акцизний податок - 14,2 млрд грн (14,5 млрд грн), рентна плата - 3,9 млрд грн (2,2 млрд грн).

Згідно із повідомленням Мінфіну, платежі від Державної податкової служби становили 159,4 млрд грн, від Держмитслужби - 51,4 млрд грн, тоді як у березні минулого року відповідно 105,7 млрд грн та 45,8 млрд грн.

В цілому, за оперативними даними Мінфіну, за підсумками березня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 360,9 млрд грн податків, зборів та інших платежів порівняно із 242,8 млрд грн у березні минулого року та 244,7 млрд грн у лютому цього року.

Крім того, надійшло 43,7 млрд грн (станом на 28 березня) у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування, тоді як за березень минулого року - 42,5 млрд грн.

Дані про витрати в лютому поки що відсутні.

Як повідомлялося, держбюджет-2025 затверджено з доходами 2 трлн 327,1 млрд грн, зокрема загального фонду - 2 трлн 133,3 млрд грн (без урахування грантів і міжнародної допомоги), і видатками 3 трлн 929,1 млрд грн, зокрема загального фонду - 3 трлн 591,6 млрд грн.

За оперативними даними Мінфіну, за 2024 рік держбюджет отримав 3 трлн 120,5 млрд грн доходів, що на 448 млрд грн, або 16,8%, перевищило показник держбюджету-2023. За загальним фондом зростання доходів становило 513,9 млрд грн, або 30,9% - до 2 трлн 177 млрд грн, зокрема міжнародна фінансова допомога у вигляді грантів становила 453,6 млрд грн порівняно з 433,9 млрд грн у 2023 році.

Видатки держбюджету у 2024 році зросли порівняно з 2023 роком на 464,5 млрд грн, або на 11,6% - до 4 трлн 479,3 млрд грн, зокрема за загальним фондом - на 15%, або на 454,5 млрд грн - до 3 трлн 488,8 млрд грн.