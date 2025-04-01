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Українські електронні підписи автоматично визнаватимуть у ЄС з 2027 року
23:22 31.03.2025 |
Україна та Євросоюз оновили спільний робочий план у сфері електронної ідентифікації й довірчих послуг. Згідно з ним українські електронні підписи автоматично визнаватимуть у ЄС із 2027 року, повідомило Міністерство цифрової трансформації.
"Україна - перша країна, яка ще не є членом ЄС, чиї електронні підписи й печатки вже технічно валідуються в Європейському Союзі. Українці можуть підписувати європейські документи Дія.Підписом-EU. Крок за кроком наближаємо цифровий безвіз", - сказано в повідомленні.
У Мінцифрі пояснили, що за умови успішного виконання плану, наступного року ЄС визнає окремі українські електронні підписи, печатки й інші довірчі послуги, а з 2027 року всі українські засоби електронної ідентифікації отримають автоматичне визнання в ЄС.
Це означає, що українці зможуть безперешкодно підписувати документи, користуватися європейськими онлайн-сервісами та вести бізнес у ЄС, використовуючи українські електронні підписи.
У межах оновленого плану Україна та ЄС проведуть:
→ оцінку українського законодавства на відповідність вимогам ЄС - Регламенту eIDAS, Директиви NIS2 та GDPR;
→ визначення процедур співробітництва між Україною та Єврокомісією;
→ тестування транскордонної сумісності електронних довірчих послуг;
→ перевірку двосторонніх процедур співробітництва.
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