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АНАЛІТИКА

Уряд спрямував ₴1,9 мільярда на компенсацію відсотків за програмою доступних кредитів

23:12 31.03.2025 |

Економіка

 

Кабінет міністрів перерахував Фонду розвитку підприємництва 1,9 млрд грн для компенсації відсоткових ставок за кредитами, виданими підприємцям у березні у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%", а також для покриття боргу перед банками за попередні періоди.

Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає Укрінформ.

Зазначається, що це вже третій транш у поточному році.

«Сумарно від початку року уряд спрямував на ці потреби вже 5,1 млрд грн. Виплати здійснюються ритмічно й без затримок у межах передбачених 18 млрд грн на 2025 рік", - зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

За його словами, підприємці можуть залучити до 150 млн грн на інвестиційні цілі, які сьогодні є пріоритетними. Для бізнесу у зонах високого воєнного ризику передбачена знижена ставка за інвестиційними кредитами - 1% річних протягом перших 24 місяців та 5% надалі.

За даними Фонду розвитку підприємництва, з початку 2025 року на реалізацію інвестиційних проєктів за програмою банки видали 5,1 млрд грн. Бізнес, який працює в зоні високого воєнного ризику, залучив 4,3 млрд грн.

Найчастіше кредитуються підприємства переробної промисловості, агросектору та сфери торгівлі. Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Київська, Одеська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.
 

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