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«Власна справа»: ветерани від початку року отримають грантів на ₴137 мільйонів
23:03 31.03.2025 |
За програмою "Власна справа" із початку 2025 року переможцями стали 279 ветеранів та других з їхнього подружжя, які отримають гранти на започаткування або розвиток свого бізнесу на 137 млн грн, із них переможці четвертої хвилі отримають 41 млн грн.
Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає Укрінформ.
«Від початку цього року переможцями ветеранської складової програми «Власна справа» стали майже 300 ветеранів та членів їхніх родин. Вони отримають гранти на старт або розвиток свого бізнесу загалом на 137 млн грн. 56% грантерів за цією програмою - учасники бойових дій, 44% - другі з їхнього подружжя", - зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.
За підсумками четвертої у 2025 році хвилі подачі заяв на гранти програми «Власна справа» 84 ветерани та других з їхнього подружжя отримають 41 млн грн на започаткування або розвиток свого бізнесу.
Серед переможців четвертої хвилі 46 учасників бойових дій, 38 членів родин ветеранів. Зокрема, 71 переможець отримає грант розміром до 500 тис. грн, 9 - до 250 тис. грн, 4 - до 1 млн грн.
Найбільше грантоотримувачів з Івано-Франківської, Одеської, Волинської та Київської областей. Найпопулярніші сфери, в яких планують розвивати бізнес грантоотримувачі - оптова й роздрібна торгівля, переробна промисловість, тимчасове розміщення й організація харчування.
Загалом від старту ветеранського компоненту грантової програми «Власна справа» ветерани та члени родин учасників бойових дій отримають гранти на 700 млн грн.
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