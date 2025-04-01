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АНАЛІТИКА

Україна отримала черговий транш від МВФ на $400 мільйонів

12:00 31.03.2025 |

Економіка

 

До державного бюджету України надійшли близько $400 млн чергового траншу від Міжнародного валютного фонду в межах чотирирічної програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF).

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Це кошти, які ми отримали після успішного сьомого перегляду програми EFF. Таким чином, загальна підтримка МВФ в межах цієї ініціативи досягла понад $10 млрд", - наголосив він.

Прем'єр подякував МВФ за допомогу й тісну співпрацю, яка підтримує українську економіку в період війни.

У Міністерстві фінансів додали, що загалом на 2025 рік програмою EFF передбачено до $2,3 млрд за результатами чотирьох переглядів.

Як повідомлялося, 28 березня виконавча рада МВФ завершила сьомий перегляд програми в межах програми EFF. За її результатами Україна мала отримати черговий транш у розмірі близько $400 млн. Під час перегляду програми МВФ відтермінував чотири діючі структурні маяки та додав чотири нових.

Нагадаємо, 31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ затвердила чотирирічну програму Механізму розширеного фінансування (EFF) для України з фінансуванням в розмірі близько $15,6 млрд.

У жовтні 2024 року МВФ переглянув графік затвердження наступних траншів для України на 2025 рік. Зокрема, Виконавча рада погодилася провести цього року чотири перегляди за програмою замість запланованих двох, їх успішне проходження дозволить Україні збільшити обсяг залучених коштів за програмою у 2025 році із $1,8 млрд до $2,7 млрд.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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