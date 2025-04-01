Фінансові новини
- |
- 01.04.25
- |
- 03:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Місцеві бюджети отримали за два місяці понад ₴6,6 мільярда плати за землю
10:44 31.03.2025 |
У січні-лютому 2025 року надходження плати за землю до місцевих бюджетів становили понад 6,6 млрд грн, що на 13% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Про це повідомляє Державна податкова служба, передає Укрінформ.
Зазначається, що платники податків спрямували до місцевих бюджетів на 0,75 млрд грн більше коштів на розвиток громад, ніж у відповідний період 2024 року, коли надходження становили 5,85 млрд грн.
Найбільшу частку надходжень - 90% або майже 5,97 млрд грн - забезпечили юридичні особи. Це на 12,69% або 0,67 млрд грн більше, ніж торік за відповідний період.
Натомість фізособи сплатили 0,63 млрд грн, що відповідає аналогічному показнику за той самий період попереднього року.
Лідерами зі сплати податку стали Дніпропетровська область (1,16 млрд грн), місто Київ (1,01 млрд грн) та Львівська область (461,61 млн грн).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Глави МЗС країн G5+: Не приймемо жодної угоди, яка обмежує українську оборонну промисловість або військову присутність країн-партнерів в Україні
ТОП-НОВИНИ
|У Раді розробили законопроєкт, який дозволить не зупиняти службу під час СЗЧ військового, - Костенко
|Україна зобов'язується скасувати «правки Лозового» та надати САП повноваження екстрадиції до кінця липня 2025р - Меморандум з МВФ
|Влада України готує реформу спрощеного оподаткування і розширення доступу до рахунків платників, – меморандум з МВФ
|Нідерланди виділяють EUR500 млн для України на проєкт дронів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
У РУБРИЦІ
|Зростання ВВП України у 2024р сповільнилося до 2,9% – Держстат
|В додатку «Дія» в межах програми «єВідновлення» з'явився розділ «Виплата на будівництво»
|Доходи загального фонду держбюджету в березні-2025 виросли на 90,8% до березня-2024 завдяки гранту
|Україна втратила близько 13% житлового фонду через війну з Росією
|Українські електронні підписи автоматично визнаватимуть у ЄС з 2027 року
|В Україні запрацював новий механізм страхування воєнних ризиків
|Уряд спрямував ₴1,9 мільярда на компенсацію відсотків за програмою доступних кредитів
Бізнес
|Європейська ракета-носій Spectrum вибухнула після старту
|Ілон Маск продав соцмережу X своєму стартапу xAI
|Новий голова Intel розповів, коли чекати нові процесори та взагалі не згадав відеокарти
|Microsoft представила дорожню карту Windows 11
|AMD Radeon RX 9070 XT продається вдесятеро краще, ніж RTX 5070 Ti, Ліза Су каже про таку ж перевагу над минулим поколінням
|Google представила нове покоління моделі Gemini 2.5
|Google оновив Family Link: тепер діти більше вчитимуться, а не зависатимуть у TikTok