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АНАЛІТИКА

Місцеві бюджети отримали за два місяці понад ₴6,6 мільярда плати за землю

10:44 31.03.2025 |

Економіка

 

У січні-лютому 2025 року надходження плати за землю до місцевих бюджетів становили понад 6,6 млрд грн, що на 13% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Державна податкова служба, передає Укрінформ.

Зазначається, що платники податків спрямували до місцевих бюджетів на 0,75 млрд грн більше коштів на розвиток громад, ніж у відповідний період 2024 року, коли надходження становили 5,85 млрд грн.

Найбільшу частку надходжень - 90% або майже 5,97 млрд грн - забезпечили юридичні особи. Це на 12,69% або 0,67 млрд грн більше, ніж торік за відповідний період.

Натомість фізособи сплатили 0,63 млрд грн, що відповідає аналогічному показнику за той самий період попереднього року.

Лідерами зі сплати податку стали Дніпропетровська область (1,16 млрд грн), місто Київ (1,01 млрд грн) та Львівська область (461,61 млн грн).
 

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