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В Україні обсяг закупівель через Prozorro за рік збільшився у 1,4 раза - Мінекономіки
09:56 31.03.2025 |
Обсяг конкурентних закупівель в Україні збільшився з 616,8 мільярда гривень у 2023 році до 841 мільярда гривень у 2024-му.
Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає Укрінформ.
Зазначається, що за результатами конкурентних закупівель минулого року замовники уклали договорів на 789,5 млрд грн. Також зросла участь бізнесу в торгах - з 2,03 пропозицій на торги у 2023 році до 2,38 пропозиції у 2024 році.
"Українська система публічних закупівель демонструє надзвичайну стійкість та ефективність навіть в умовах війни. Сума укладених угод через державний маркетплейс Prozorro Market зросла майже в 5 разів - до 67,3 мільярда гривень. А економія для бюджету за чотири роки роботи цього інструменту перевищила 11,4 мільярда гривень", - зауважила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.
Вона наголосила, що високий рівень конкурентності закупівель зберігається навіть у прифронтових областях, де у 2024 році 77% закупівель відбулися конкурентно у Запорізькій області та 63% - у Харківській.
У 2024 році система Prozorro запровадила новий механізм рамкових угод для оборонного сектору. Цей механізм забезпечує прозорість та конкуренцію, але захищає інформацію про постачальників. Завдяки цьому обсяг конкурентних закупівель для оборони за 2023-2024 роки зріс більш як удвічі - з 60 до 168,4 млрд грн.
У міністерстві нагадали, що торік на Prozorro відбулися перші тендери на закупівлю вітчизняних FPV-дронів та розмінування сільгоспземель. Також запрацювала система закупівель за міжнародними правилами, за якою уклали договорів на 700 млн грн, зокрема на закупівлю зарядних станцій для лікарень за кошти Світового банку та відновлення мереж за кошти Червоного Хреста.
За словами генерального директора ДП "Прозорро" Миколи Ткаченка, минулого року підприємство впровадило низку нових цифрових рішень, включаючи електронний контрактинг, нові кваліфікаційні критерії та англомовну версію сайту.
Крім того, Prozorro підключили до системи DREAM для відстеження закупівель з відбудови України та інтегрували з "Трембітою" для обміну даними між державними реєстрами. У 2025 році планують розширити ці інтеграції для спрощення роботи користувачів.
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