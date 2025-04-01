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АНАЛІТИКА

Україна створить фінансовий буфер $10,1 млрд за рахунок ERA на випадок негативного сценарію – програма з МВФ

09:03 31.03.2025 |

Економіка

 

Україна розділить на три частини зовнішнє фінансування від країн G7 за механізмом ERA, яке виділяється за рахунок заморожених російських активів, у тому числі планується створення фінансового буферу у розмірі $10,1 млрд на випадок негативного сценарію, йдеться у матеріалах оновленої програми розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

"Органи влади взяли на себе наступні зобов'язання: одна частина буде виділена на бюджетне фінансування поточного року, інша частина - на попереднє фінансування дефіциту майбутнього року, а третя частина становитиме умовне фінансування для негативного сценарію", - зазначають представники МВФ в документі, опублікованому на сайті Фонду.

Згідно із ним в програму наразі закладається отримання за механізмом ERA $44,1 млрд у період до першого кварталу 2027 року (включно, це останній квартал дії програми EFF) за загального оголошеного його обсягу $50 млрд. З цієї суми минулого року було отримано $1 млрд, цього року буде отримано $39,4 млрд, наступного - $2,4 млрд і 2027 - $1,3 млрд.

У базовому сценарії передбачається, що з отриманих цього року коштів $8,4 млрд розглядатиметься як авансове фінансування дефіциту бюджету наступних років: $8,1 млрд буде використано у 2026 році та ще $0,3 млрд у першому кварталі 2027 році.

Щодо фінансового буферу на випадок негативного сценарію, то на його формування буде спрямовано $9,1 млрд з надходжень від ERA цього року та $1 млрд - від надходжень наступного року.

Оновлена програма передбачає, що за базового сценарію, за якого війна завершиться наприкінці цього року, зовнішнє фінансування для покриття дефіциту необхідно цього року у розмірі $39,8 млрд, наступного - $20 млрд, у першому кварталі 2027 року - $3,1 млрд.

За негативного сценарію, у якому війна триватиме до середини 2026 року, а шоки очікуються вже у другому кварталі поточного, зовнішнє фінансування для покриття дефіциту необхідно цього року у розмірі $48,8 млрд, наступного - $21 млрд, у першому кварталі 2027 року - $7,1 млрд.

"Щоб запровадити розумне управління потоками ERA, влада покладатиметься на положення Бюджетного кодексу України щодо: (i) виділення достатніх ресурсів для попереднього фінансування та резервів та (ii) дотримання лімітів видатків, встановлених у бюджеті на 2025 рік. Крім того, влада зобов'язалася переглядати будь-які категорії видатків, якщо це необхідно, лише після консультації з персоналом Фонду", - зазначають представники МВФ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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