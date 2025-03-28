Фінансування ЄІБ в Україні є одним із найбільших: 24 проєкти на €4,3 мільярда

Міністерство фінансів України та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) провели черговий перегляд кредитного портфеля спільних проєктів.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну, передає Укрінформ.

Захід відбувся під головуванням заступниці міністра фінансів Ольги Зикової, а також представників ЄІБ - голови Представництва ЄІБ в Україні Крістіни Мікулової та директора відділу кредитування в державному секторі країн Східного партнерства ЄІБ Матео Рівеліні, а також за участю делегатів від Єврокомісії та Представництва ЄС в Україні. Перегляд тривав у Києві два дні - 25 та 26 березня.

Сторони визначили головні результати реалізації проєктів за 2024 рік, а також подальші кроки для забезпечення ефективного використання кредитних ресурсів ЄІБ та гарантій, наданих Європейською комісією в рамках реалізації Pillar II Ukraine Facility у 2025 році, зокрема, для пріоритетних сфер відновлення.

Учасники зустрічі обговорили також підготовку до підписання у квітні 2025 року нових проєктів для відновлення соціальної інфраструктури у громадах зі значною кількістю переміщених осіб та для забезпечення відновлення систем водопостачання та водовідведення у містах України.

Зикова подякувала представникам ЄІБ та зазначила, що Європейський інвестбанк залишається ключовим фінансовим партнером у процесі розвитку і відновлення України, особливо під час повномасштабної російської агресії.

"Співпраця України з ЄІБ охоплює широкий спектр напрямів, що дійсно відповідають ключовим потребам уряду в економічному розвитку країни та покращенні життя громадян. Передусім, це підтримка критичної інфраструктури, житлового сектору, енергетики, транспорту, освіти, а також впровадження важливих соціальних ініціатив і діджиталізація. На сьогодні кредитний портфель ЄІБ в Україні є одним із найбільших серед міжнародних фінансових інституцій і складається з 24 активних проєктів загальною вартістю 4,3 млрд євро. Вкрай важливим є стратегічне планування у впровадженні цих програм та оперативне використання кредитних коштів існуючого портфеля", - наголосила заступниця міністра фінансів.

Зокрема, ЄІБ фінансує:

* два інвестиційні проєкти на суму 178 млн євро у сфері забезпечення енергоефективності будівель закладів освіти та розвитку закладів професійно-технічної освіти;

* два інвестиційні проєкти на суму 400 млн євро у сфері забезпечення рухомого складу міського громадського транспорту у містах України;

* три проєкти на суму 640 млн євро у сфері відновлення соціальної інфраструктури у регіонах із великою кількістю внутрішньо переміщених осіб та у регіонах, що постраждали від збройної агресії РФ.

За останній рік Україна спільно з ЄІБ досягла значних результатів у реалізації таких ініціатив, як «Програма відновлення України», «Міський громадський транспорт України» та «Вища освіта в Україні».