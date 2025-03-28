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Україна може виробляти 5 мільйонів FPV-дронів на рік, – радник президента
17:16 28.03.2025 |
Від початку повномасштабної війни в Україні з'явились понад 150 виробників FPV-дронів. Потенційно Україна може виготовляти 5 млн дронів на рік.
Про це повідомив радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін, передає Forbes.
"У нас фактично перша світова дронова війна", - пояснив він у розмові із Сергієм Жаданом на Радіо Хартія. За словами радника президента, 85% від всіх вогневих уражень на фронті - наслідок роботи дронів.
Камишін підтвердив, що за роки вторгнення Україні вдалося перегнати Росію за темпами виробництва безпілотників.
Він уточнив, що один з вітчизняних виробників здатен продукувати по 4000 FPV-дронів на добу, а в Україні понад 150 виробників.
За його словами, потенційні спроможності України - виготовляти 5 млн FPV-дронів на рік. Утім, через брак фінансування торік українські виробники виробили лише понад 2 млн одиниць.
"Наближаємося, що половина того, чим ми воєюмо на фронті - вироблене в Україні", - додав Камишін.
Як повідомлялося, за підсумками 2024 року в Україну було ввезено безпілотників на $1,17 мільярда, а компонентів до них - на $134,8 млн.
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