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АНАЛІТИКА

Україна може виробляти 5 мільйонів FPV-дронів на рік, – радник президента

17:16 28.03.2025 |

Економіка

 

Від початку повномасштабної війни в Україні з'явились понад 150 виробників FPV-дронів. Потенційно Україна може виготовляти 5 млн дронів на рік.

Про це повідомив радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін, передає Forbes.

"У нас фактично перша світова дронова війна", - пояснив він у розмові із Сергієм Жаданом на Радіо Хартія. За словами радника президента, 85% від всіх вогневих уражень на фронті - наслідок роботи дронів.

Камишін підтвердив, що за роки вторгнення Україні вдалося перегнати Росію за темпами виробництва безпілотників.

Він уточнив, що один з вітчизняних виробників здатен продукувати по 4000 FPV-дронів на добу, а в Україні понад 150 виробників.

За його словами, потенційні спроможності України - виготовляти 5 млн FPV-дронів на рік. Утім, через брак фінансування торік українські виробники виробили лише понад 2 млн одиниць.

"Наближаємося, що половина того, чим ми воєюмо на фронті - вироблене в Україні", - додав Камишін.

Як повідомлялося, за підсумками 2024 року в Україну було ввезено безпілотників на $1,17 мільярда, а компонентів до них - на $134,8 млн.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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