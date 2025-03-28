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Кабмін спростив надання дозволів на польоти цивільних літаків

17:10 28.03.2025 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів вніс зміни до Положення про використання повітряного простору України.

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні у п'ятницю, 28 березня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Зокрема, внесеними змінами:

* спрощено умови надання дозволів на виконання польотів цивільним повітряним суднам;

* покладено відповідальність щодо заборони вильоту повітряного судна з аеродрому України, прильоту повітряного судна до аеродрому України або на проліт територією України на органи обʼєднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху.

Мельничук додав, що рішення ухвалено на виконання норм закону №3007-IX від 21 березня 2023 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку авіації загального призначення, адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері цивільної авіації, встановлення додаткових механізмів здійснення ефективного контролю за забезпеченням безпеки авіації та дерегуляції господарської діяльності у галузі цивільної авіації".

Що відомо про можливість відновлення польотів в Україні?

Як повідомлялося, Європейська організація безпеки аеронавігації (Eurocontrol) та "Украерорух" вже розробили сценарії відновлення авіаперельотів в українському повітряному просторі після припинення вогню. А Міністерство розвитку громад і територій за підтримки посольства США розробило "дорожню карту" відкриття повітряного простору України в умовах воєнного стану.

У січні цього року повідомлялося, що міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького вивчає можливість відкриття рейсів цивільної авіації під час воєнного стану за умов забезпечення усіх вимог безпеки для літаків, пасажирів та інфраструктури.

Окрім того, найбільший європейський лоукостер Ryanair готує план, який дозволить відновити польоти в Україну протягом чотирьох-шести тижнів після призупинення війни з РФ. Разом із ним угорський лоукостер Wizz Air також хоче відновити польоти в Україну протягом шести тижнів після оголошення про припинення вогню з Росією.

Наприкінці листопада минулого року повідомлялося, що Авіаційна служба України готова відновити польоти на 95%, але ключовим фактором для цього залишається гарантування безпеки пасажирів.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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