«Розрекламований проєкт видихається»: Гетманцев закликав змінити умови програми «Нацональний кешбек»

Ініційована президентом Володимиром Зеленський програма стимулювання українського виробництва "Національний кешбек" втрачає популярність, тому її потрібно модернізувати.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

"Мінекономіки оприлюднило підсумки реалізації програми "Національний кешбек" у лютому. Як я і прогнозував раніше... добре розрекламований проект поступово "видихається", - написав Гетманцев.

Він зауважив, що суми нарахувань "кешбеку" за програмою зменшуються два місяці поспіль:

* ️грудень - 436 млн грн;

* ️січень - 414 млн грн (-5%);

* ️лютий - 384 млн грн (-7,2% до попереднього місяця та -11,9% до грудня).

Гетманцев звернув увагу, що також зменшилась залученість громадян до програми, адже кількість українців, які отримують "кешбек", зменшилась на 200 тисяч.

"Якщо поділити нарахування на тих, хто їх отримає - вийде по 120 гривень. Менше, ніж найдешевший пакет мобільного зв'язку. З того, на що можна витратити - вибір небагатий, з вартістю комуналки та квитком на потяг порівнювати немає сенсу", - зазначив депутат.

Водночас зменшується інтерес до програми і з боку українських виробників, вказав Гетманцев

"На жаль, брак апетиту до програми все сильніше відчувається і з боку тих, на кого вона була розрахована - вітчизняного виробника, якого "Національний кешбек", за задумом авторів, і повинен був підтримати... ️Вочевидь, програма потребує модернізації, щоб уникнути подальшої втрати іміджу", - додав голова комітету.

Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що програма стимулювання українського виробництва "Національний кешбек" буде продовжена на наступні роки.