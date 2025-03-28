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«Розрекламований проєкт видихається»: Гетманцев закликав змінити умови програми «Нацональний кешбек»
16:10 28.03.2025 |
Ініційована президентом Володимиром Зеленський програма стимулювання українського виробництва "Національний кешбек" втрачає популярність, тому її потрібно модернізувати.
Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.
"Мінекономіки оприлюднило підсумки реалізації програми "Національний кешбек" у лютому. Як я і прогнозував раніше... добре розрекламований проект поступово "видихається", - написав Гетманцев.
Він зауважив, що суми нарахувань "кешбеку" за програмою зменшуються два місяці поспіль:
* ️грудень - 436 млн грн;
* ️січень - 414 млн грн (-5%);
* ️лютий - 384 млн грн (-7,2% до попереднього місяця та -11,9% до грудня).
Гетманцев звернув увагу, що також зменшилась залученість громадян до програми, адже кількість українців, які отримують "кешбек", зменшилась на 200 тисяч.
"Якщо поділити нарахування на тих, хто їх отримає - вийде по 120 гривень. Менше, ніж найдешевший пакет мобільного зв'язку. З того, на що можна витратити - вибір небагатий, з вартістю комуналки та квитком на потяг порівнювати немає сенсу", - зазначив депутат.
Водночас зменшується інтерес до програми і з боку українських виробників, вказав Гетманцев
"На жаль, брак апетиту до програми все сильніше відчувається і з боку тих, на кого вона була розрахована - вітчизняного виробника, якого "Національний кешбек", за задумом авторів, і повинен був підтримати... ️Вочевидь, програма потребує модернізації, щоб уникнути подальшої втрати іміджу", - додав голова комітету.
Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що програма стимулювання українського виробництва "Національний кешбек" буде продовжена на наступні роки.
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