Уряд змінив правила держперевірок при імпорті продуктів під час війни

Кабінет міністрів виключив норму щодо особливостей умов державного контролю за харчовими продуктами, кормами та іншими товарами при імпорті в період дії воєнного стану, повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

"Внесено зміни до постанови КМУ від 07.05.2022 № 537 "Деякі питання проведення заходів державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин, державного ветеринарно-санітарного контролю і ввезення вантажів на митну територію України у період воєнного стану", - написав він.

Мельничук зауважив, що з постанови виключено норму, яка визначала, що на період воєнного стану заходи державного контролю за харчовими продуктами, кормами та іншими товарами проводяться з урахуванням особливих умов. Так, раніше заходи державного контролю у пунктах пропуску на кордоні та зонах митного контролю проводились за наявності умов для їх проведення. В разі ввезення вантажів з продуктами, контролюючі заходи полягали в документальній перевірці та перевірці відповідності на кордоні, за винятком вантажів, які підлягають фізичній перевірці та лабораторним дослідженням.

Для вантажів з харчовими продуктами та кормами нетваринного походження заходи державного контролю здійснюються у формі документальної перевірки, крім вантажів, що потребують перевірки відповідності, фізичної перевірки чи лабораторних досліджень.

Наразі ці особливості виключено з постанови.