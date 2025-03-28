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Уряд цьогоріч не планує підвищувати мінімальну зарплату - Шмигаль
13:28 28.03.2025 |
Упродовж року мінімальна заробітна плата залишатиметься на тому ж рівні, що й зараз.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді.
"У бюджеті цього року збільшення мінімальної зарплати не передбачено, вона буде залишена на тому ж рівні, на якому є зараз", - сказав він.
Як повідомлялося, у 2025 році мінімальна заробітна плата становить 8 000 грн.
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