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АНАЛІТИКА

Уряд цьогоріч не планує підвищувати мінімальну зарплату - Шмигаль

13:28 28.03.2025 |

Економіка

 

Упродовж року мінімальна заробітна плата залишатиметься на тому ж рівні, що й зараз.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"У бюджеті цього року збільшення мінімальної зарплати не передбачено, вона буде залишена на тому ж рівні, на якому є зараз", - сказав він.

Як повідомлялося, у 2025 році мінімальна заробітна плата становить 8 000 грн.
 

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