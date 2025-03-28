Українці отримали ₴384 мільйони Національного кешбеку за лютий

Від початку дії програми "Національний кешбек" українці отримали 1,486 млрд грн кешбеку за купівлю товарів українського виробництва, із них у лютому - 384 млн грн.

Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає Укрінформ.

"Українці отримали 384 млн грн кешбеку за купівлю товарів українського виробництва у лютому. Кошти виплатили 3,2 млн людей", - йдеться в повідомленні.

Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко зауважила, що за лютий уряд виплатив майже стільки ж кешбеку, як за вересень, жовтень і листопад разом узяті.

«Ми бачимо, як завдяки програмі поступово змінюється споживацька поведінка на користь українського, зокрема зростає попит на товари з кешбеком. Разом із цим розширюється і пропозиція: кешбек уже доступний на 373 тисячі різноманітних споживчих товарів від 1760 українських виробників», - повідомили вона.

Протягом шести місяців дії програми громадяни отримали: за вересень - 37,2 млн грн, за жовтень - 119,2 млн грн, за листопад - 232 млн грн, за грудень і січень - 714 млн грн, за лютий - 384 млн грн.

Загальна сума виплачених за програмою коштів становить близько 1,5 млрд грн.

Наступна виплата кешбеку відбудеться наприкінці квітня 2025 року.