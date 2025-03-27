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АНАЛІТИКА

Перша фінська інвестиція за час війни: Hesburger відкрив котлетний цех у Борисполі

 

Hesburger, найбільша мережа швидкого харчування у Фінляндії, відкрила виробництво котлет для бургерів і складський розподільчий центр у Борисполі під Києвом. Про це LIGA.net повідомила пресслужба Hesburger.

Інвестиції у проєкт становлять 7,3 млн євро.

"Це перша фінська промислова інвестиція в Україну з початку повномасштабного вторгнення. Поки багато інших інвесторів лише говорять, фіни діють, і Hesburger - серед них", - зазначила посол Фінляндії в Україні Тар'я Фернандес.

За словами гендиректорки Hesburger в Україні Ванди Замічки-Бергедаль, процес будівництва нового виробництва та складу був тривалим і двічі переривався, що значно подовжило терміни реалізації проєкту.

Новий виробничий та складський комплекс створить 10 нових робочих місць. Загалом у Hesburger в Україні працює 75 співробітників.

* Фінська компанія відома насамперед завдяки соусам Hesburger, які виготовляються на заводах у Фінляндії й Литві, а також використанню 100% яловичини для бургерів.

* У галузі швидкого харчування Hesburger почав бізнес у 1966 році. Сьогодні компанія працює в дев'яти країнах і нараховує понад 480 ресторанів, сім із них - в Україні (у Києві та Київській області).

* До початку великої війни Hesburger мав 38 ресторанів у Росії, чотири в Білорусі. У квітні 2022-го фінська компанія вирішила закрити всі свої російські ресторани.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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