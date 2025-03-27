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Держборг України у лютому зменшився на 48,5 мільярда гривень
16:00 27.03.2025 |
Державний та гарантований державою борг України у лютому 2025 року зменшився на 48,48 млрд грн - до 7 019,53 млрд грн.
Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.
Зазначається, що станом на 28 лютого 2025 року державний та гарантований державою борг України становив 7 019,53 млрд грн, або 169,09 млрд дол. США.
Протягом лютого 2025 року сума державного та гарантованого державою боргу України зменшилася у гривневому еквіваленті на 48,48 млрд грн, водночас у доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на 0,09 млрд дол. США.
Зокрема, державний та гарантований державою зовнішній борг становив 5 106,73 млрд грн (72,75% загальної суми), або 123,01 млрд дол. США; державний та гарантований державою внутрішній борг - 1 912,80 млрд грн (27,25%), або 46,08 млрд дол. США.
У міністерстві зауважили, що протягом місяця внутрішній борг зменшився на 15,48 млрд грн після погашення облігацій на суму понад 41 млрд грн. Ці цінні папери мали бути включені до індексу JP Morgan GBI-EM GD у березні 2022 року, але процес зупинився через початок повномасштабної російської агресії проти України.
Державний борг України становив 6 740,16 млрд грн (96,02% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 162,36 млрд дол. США.
Гарантований державою борг України становив 279,37 млрд грн (3,98%), або 6,73 млрд дол. США.
У лютому Мінфін провів 10 аукціонів з розміщення ОВДП, залучивши 26,4 млрд грн на фінансування державного бюджету.
Як повідомляв Укрінформ, державний та гарантований державою борг України у січні 2025 року збільшився на 87,03 млрд грн - до 7 068,00 млрд грн.
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