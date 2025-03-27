Пенсійний фонд у березні перерахує деяким домогосподарствам розмір призначеної субсидії

Домогосподарствам, у яких змінився середньомісячний дохід, у березні 2025 року буде перераховано розмір призначеної субсидії.

Про це повідомив Пенсійний фонд України, передає Укрінформ.

«Двічі на рік - у березні та серпні - домогосподарствам, у яких середньомісячний сукупний дохід зменшився або збільшився на понад 50%, органи Пенсійного фонду України здійснюють перерахунок розміру призначеної житлової субсидії в межах установленого строку її призначення. Такий перерахунок проводиться автоматично, без звернення громадян», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що при перерахунку виплат з березня 2025 року середньомісячний сукупний дохід враховують за III і IV квартал 2024 року, який порівнюють з доходами за I і II квартали 2024 року (саме за цей період було враховано дохід під час розрахунку житлової субсидії на опалювальний сезон).

Якщо в результаті співставлення встановлено, що доходи змінились на понад 50% відсотків в більшу чи меншу сторону, розмір житлової субсидії переглядається.