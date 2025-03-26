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Обсяг вантажоперевезень у 2024р зріс на 7,8%, пасажироперевезень - на 6,8% - Держстат
18:06 26.03.2025 |
Обсяг вантажних перевезень у січні-грудні 2024 року зріс на 7,8% проти аналогічного періодум 2023 року - до 354 млн тонн.
Такі попередні дані повідомила Державна служба статистики (Держстат).
За її даними, вантажообіг за рік зріс на 13% - до 184581 млн тонна/км.
Крім того, кількість перевезених пасажирів у 2024 році збільшилася на 6,8% - до 2,176 млрд. Пасажирообіг зріс на 10% - до 43385 млн млн пассажирських кілометрів.
Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, де ведуться (велись) бойові дії.
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