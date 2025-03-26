Промвиробництво в Україні у 2024р. зросло на 3,6% - Держстат

Промислове виробництво в Україні у 2024 році збільшилося на 3,6%,
тоді як у 2023-му, за уточненими даними, зростання становило 6,8% після
падіння на 36,7% у 2022 році, повідомила Державна служба статистики
(Держстат) у середу.
У той же час, за її даними, у грудні 2024 року проти грудня 2023-го
промислове виробництво в Україні зменшилося на 3,3%, у листопаді – на
0,4%.
Держстат нагадує, що торік із січня по травень фіксувалося зростання
промислового виробництва: після стрибка на 17,2% у січні відновлення
сповільнилося до 3,6% у травні, влітку було зафіксоване зниження від
0,3% в червні до 1,5% у липні та 4,3% у серпні, після чого у вересні та
жовтні воно змінилося невеликим зростанням відповідно на 1,3% та 0,9%.
Згідно із даним статистичного відомства, у 2024 році промислове
виробництво у добувній промисловості та розробленні кар’єрів збільшилося
на 3,3%, у переробній промисловості – 5,3%, тоді як у постачанні
електроенергії, газу та пари відбулося зниження на 2,7% через падіння
виробництва електроенергії на 6,3%, хоча виробництво газу зросло на 5%.
Зазначається, що найбільше зріс видобуток металевих руд – на 23,0%,
інших корисних копалин та розроблення кар’єрів – на 16,3%, тоді як нафти
і газу – всього на 0,7%, а вугілля – зменшився на 11,7%.
У переробці найбільше зростання зафіксоване у металургії та
виробництві металевих виробів – 22,5%, виробництві одягу – 19,6%, меблів
– 7,3%. Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
збільшилося на 6,2%, текстильне – на 4,7%, гуми та пластмас – на 3,4%,
фармацевтики – на 1,9%, паперу та паперових виробів – на 1,4%.
В той же час машинобудування у 2024 році впало на 1,2%, деревообробка
– на 8,8%, хімічне виробництво – на 9,9%, автомобілебудування – на 17%,
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції – на 19%.
У номінальному виразі Україна 2024 року реалізувала промислову
продукцію (товари, послуги) на суму 3,657 трлн грн, що на 11,8% більше,
ніж 2023 року, у т.ч. за межі країни - на суму на 680,3 млрд грн
(приріст на 24,4%).
У загальному обсязі реалізації промпродукції у 2024 році найбільша
питома вага припадала на переробну промисловість (59,9% проти 56% у 2023
році), постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого
повітря (27,2% проти 31,2% у 2023 році), видобувну промисловість і
розроблення кар'єрів (залишилося на рівні 11,7%), а ще 1,2% (1,1%) - це
водопостачання, каналізація та відходи.
Індекси промислової продукції з основних видів діяльності у січні-грудні 2024*
|
| січень-грудень 2024р. до січня-грудня 2023р. %
| Грудень 2024р до листопада 2024р., %
| грудень 2024р до грудня 2023р, %
|Промисловість загалом
|103.6
|98.2
|96.7
|Добувна та переробна промисловість
|104.7
|97.0
|97.5
|Добувна промисловість та розробка кар'єрів
|103.3
|103.7
|102.6
| - видобуток кам'яного та бурого вугілля
| 88.3
| 90.3
| 76.3
| - видобуток сирої нафти та природного газу
| 100.7
| 102.6
| 102.5
| - Видобуток металевих руд
| 123.0
| 115.7
| 115.7
| Добування інших корисних копалин та розроблення кар’єрів
| 116.3
| 104.6
| 151.4
|Переробна промисловість
|105.3
|94.4
|95.5
| зокрема
|
|
|
| Виробництво продуктів харчування. напоїв та тютюнових виробів
| 106.2
| 86.7
| 88.8
| Текстильне виробництво; Виробництво одягу, шкір. виробів та з інших матеріалів, хутра та виробів з хутра
| 109.7
| 88.1
| 102.7
| Виготовлення виробів із деревини. виробництво паперу та поліграфічна діяльність
| 98.6
| 94.7
| 101.8
| Виробництво коксу та продуктів нафтопереробки.
| 100.3
| 107.7
| 107.6
| Виробництво хімічних виробів та хімічної продукції.
| 90.1
| 106.4
| 97.3
| Виробництво основних фармацевтичних продуктів та фармацевтичних препаратів.
| 101.9
| 102.6
| 100.6
| Виробництво гумових та пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції.
| 103.4
| 87.0
| 101.8
| Металургійне виробництво. Виготовлення готових металевих виробів, окрім машин та обладнання
| 122.5
| 104.5
| 117.5
| Машинобудування, окрім ремонту та монтажу машин та обладнання
| 98.8
| 102.3
| 89.9
| Виробництво комп'ютерів. електричної та оптичної продукції
| 81.0
| 123.5
| 71.4
| Виробництво електричного обладнання
| 100.7
| 83.7
| 80.5
| Виробництво машин та обладнання, не зарахованого до інших груп
| 105.8
| 117.2
| 101.7
| Виробництво автотранспортних засобів, причепів та напівпричепів тощо.
| 99.1
| 86.3
| 97.7
| Виробництво меблів, іншої продукції, ремонт та монтаж машин та обладнання
| 97.7
| 113.2
| 98.7
|Постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря
|97.3
|106.1
|92.7
*
- Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій
Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися)
бойові дії.