Промвиробництво в Україні у 2024р. зросло на 3,6% - Держстат

Промислове виробництво в Україні у 2024 році збільшилося на 3,6%, тоді як у 2023-му, за уточненими даними, зростання становило 6,8% після падіння на 36,7% у 2022 році, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у середу.

У той же час, за її даними, у грудні 2024 року проти грудня 2023-го промислове виробництво в Україні зменшилося на 3,3%, у листопаді – на 0,4%.

Держстат нагадує, що торік із січня по травень фіксувалося зростання промислового виробництва: після стрибка на 17,2% у січні відновлення сповільнилося до 3,6% у травні, влітку було зафіксоване зниження від 0,3% в червні до 1,5% у липні та 4,3% у серпні, після чого у вересні та жовтні воно змінилося невеликим зростанням відповідно на 1,3% та 0,9%.

Згідно із даним статистичного відомства, у 2024 році промислове виробництво у добувній промисловості та розробленні кар’єрів збільшилося на 3,3%, у переробній промисловості – 5,3%, тоді як у постачанні електроенергії, газу та пари відбулося зниження на 2,7% через падіння виробництва електроенергії на 6,3%, хоча виробництво газу зросло на 5%.

Зазначається, що найбільше зріс видобуток металевих руд – на 23,0%, інших корисних копалин та розроблення кар’єрів – на 16,3%, тоді як нафти і газу – всього на 0,7%, а вугілля – зменшився на 11,7%.

У переробці найбільше зростання зафіксоване у металургії та виробництві металевих виробів – 22,5%, виробництві одягу – 19,6%, меблів – 7,3%. Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів збільшилося на 6,2%, текстильне – на 4,7%, гуми та пластмас – на 3,4%, фармацевтики – на 1,9%, паперу та паперових виробів – на 1,4%.

В той же час машинобудування у 2024 році впало на 1,2%, деревообробка – на 8,8%, хімічне виробництво – на 9,9%, автомобілебудування – на 17%, виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції – на 19%.

У номінальному виразі Україна 2024 року реалізувала промислову продукцію (товари, послуги) на суму 3,657 трлн грн, що на 11,8% більше, ніж 2023 року, у т.ч. за межі країни - на суму на 680,3 млрд грн (приріст на 24,4%).

У загальному обсязі реалізації промпродукції у 2024 році найбільша питома вага припадала на переробну промисловість (59,9% проти 56% у 2023 році), постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря (27,2% проти 31,2% у 2023 році), видобувну промисловість і розроблення кар'єрів (залишилося на рівні 11,7%), а ще 1,2% (1,1%) - це водопостачання, каналізація та відходи.



Індекси промислової продукції з основних видів діяльності у січні-грудні 2024*

січень-грудень 2024р. до січня-грудня 2023р. % Грудень 2024р до листопада 2024р., % грудень 2024р до грудня 2023р, % Промисловість загалом 103.6 98.2 96.7 Добувна та переробна промисловість 104.7 97.0 97.5 Добувна промисловість та розробка кар'єрів 103.3 103.7 102.6 - видобуток кам'яного та бурого вугілля 88.3 90.3 76.3 - видобуток сирої нафти та природного газу 100.7 102.6 102.5 - Видобуток металевих руд 123.0 115.7 115.7 Добування інших корисних копалин та розроблення кар’єрів 116.3 104.6 151.4 Переробна промисловість 105.3 94.4 95.5 зокрема Виробництво продуктів харчування. напоїв та тютюнових виробів 106.2 86.7 88.8 Текстильне виробництво; Виробництво одягу, шкір. виробів та з інших матеріалів, хутра та виробів з хутра 109.7 88.1 102.7 Виготовлення виробів із деревини. виробництво паперу та поліграфічна діяльність 98.6 94.7 101.8 Виробництво коксу та продуктів нафтопереробки. 100.3 107.7 107.6 Виробництво хімічних виробів та хімічної продукції. 90.1 106.4 97.3 Виробництво основних фармацевтичних продуктів та фармацевтичних препаратів. 101.9 102.6 100.6 Виробництво гумових та пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції. 103.4 87.0 101.8 Металургійне виробництво. Виготовлення готових металевих виробів, окрім машин та обладнання 122.5 104.5 117.5 Машинобудування, окрім ремонту та монтажу машин та обладнання 98.8 102.3 89.9 Виробництво комп'ютерів. електричної та оптичної продукції 81.0 123.5 71.4 Виробництво електричного обладнання 100.7 83.7 80.5 Виробництво машин та обладнання, не зарахованого до інших груп 105.8 117.2 101.7 Виробництво автотранспортних засобів, причепів та напівпричепів тощо. 99.1 86.3 97.7 Виробництво меблів, іншої продукції, ремонт та монтаж машин та обладнання 97.7 113.2 98.7 Постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря 97.3 106.1 92.7

* - Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.