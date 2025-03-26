Кабмін спростив отримання пенсій для переселенців, українців за кордоном та на окупованих територіях

Кабінет Міністрів України спростив порядок отримання пенсій і страхових виплат для внутрішньо переміщених осіб, українців за кордоном і на тимчасово окупованих територіях.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства соціальної політики.

Раніше деякі категорії пенсіонерів, а саме - особи, які отримали довідку ВПО до 24 лютого 2022 року, та громадяни, які виїхали за кордон після цієї дати або проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), мали окремий алгоритм отримання пенсійних виплат, що ускладнювало отримання коштів.

Для врегулювання ситуації уряд ухвалив зміни, які встановлюють єдині умови виплати пенсій для всіх громадян України, незалежно від їх місцезнаходження: в Україні, на ТОТ чи за кордоном.

Відтепер такі пенсіонери можуть отримати свої пенсії на рахунок будь-якого банку України, а не лише "Ощадбанку", як було до цього.

Також встановлено, що для отримання пенсійних виплат громадяни, які тимчасово проживають за кордоном або проживають на ТОТ, мають раз на рік проходити фізичну ідентифікацію. Проходження фізичної ідентифікації має відбуватись щороку до 31 грудня.

Фізична ідентифікація - це процедура однозначного встановлення фізичної особи в один із зручних для людини способів, що здійснюється віддалено або особисто. Це міжнародна практика встановлення особи, щоб перевірити, що особа жива і кошти отримує саме та людина, якій вони призначені. Процедура діє в Україні з 2004 року для всіх отримувачів соціальних виплат. Більшість громадян проходять ідентифікацію, навіть не помічаючи цього, адже вона відбувається в момент контакту з листоношею, органом Пенсійного фонду чи банком, де відкрито рахунок.

Крім того, якщо пенсіонери проживають на ТОТ, вони мають здійснювати мінімум одну фінансову операцію на своєму рахунку кожні шість місяців за умови, якщо в ці пів року пенсіонери не проходили фізичну ідентифікацію.

Такі вимоги встановлено для підтвердження того, що пенсіонер, який проживає за межами підконтрольної території України (наприклад, на ТОТ або за кордоном), - живий, і кошти пенсії зі своєї картки отримує саме він.

У Мінсоцполітики наголосили, що виплата пенсій громадянам на ТОТ та тим, які виїхали з ТОТ, відбувається за умови підтвердження інформації про неодержання пенсії від Росії. Для цього необхідно написати заяву на Пенсійний фонд України в довільній формі про неодержання пенсії від РФ і подати до ПФУ.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що середній розмір пенсії в Україні після індексації цього місяця складає 6 345 грн.

Нагадаємо, у березні 2024 року пенсії для більшості пенсіонерів проіндексували на 7,9%. Середній розмір підвищення мав скласти 322 грн, а середня пенсія мала зрости до 5 717 грн.