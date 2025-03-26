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Ukraine Facility: Україна та ЄС посилять контроль за використанням коштів
15:56 26.03.2025 |
Міністерство фінансів підписало Меморандум з Аудиторською Радою Ukraine Facility, що посилить контроль за ефективним використанням фінансової допомоги від ЄС.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
Зазначається, це дозволить зміцнити систему фінансового управління та контролю, а також прозорість у реалізації Ukraine Facility, зокрема, через обмін інформацією, звітами та іншими документами, а також тісний діалог між інституціями.
Від України відповідальним за аудит виконання Плану України у межах Ukraine Facility визначено Міністерство фінансів.
Європейська Комісія створила Аудиторську Раду у червні 2024 року, вона діятиме до кінця червня 2028 року. Вона має забезпечити прозорість та ефективність фінансової допомоги в межах Ukraine Facility у співпраці з урядом України.
У лютому 2025 року ЄК оголосила про завершення формування Ради, призначивши трьох фахівців у сфері фінансового контролю та управління.
Ukraine Facility передбачає спрямування Україні у 2024-2027 роках 50 млрд євро, із яких бюджетна підтримка - 38,27 млрд євро.
У 2024 році у межах Ukraine Facility до держбюджету вже надійшло 16,1 млрд євро. Найближчими днями Україна очікує наступний транш у розмірі 3,5 млрд євро.
Як повідомлялося, у січні Міністерство економіки України направило до Європейської комісії звіт щодо реалізації Плану для Ukraine Facility за четвертий квартал 2024 року. Він має підтвердити виконання 13 ключових завдань.
У червні 2024 року Верховна Рада ратифікувала Рамкову угоду між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування ЄС України згідно з інструментом Ukraine Facility.
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