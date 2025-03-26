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Міноборони цьогоріч уклало контрактів з виробниками зброї на майже 130 мільярдів
12:51 26.03.2025 |
Міністерство оборони з початку року уклало контракти з 12 українськими виробниками зброї на майже 130 млрд грн у межах ініціативи "Зброя Перемоги".
Про це під час онлайн-зустрічі з представниками Федерації роботодавців України повідомив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський, передає Forbes.
Зазначається, що головну увагу учасники зустрічі приділили програмі "Зброя Перемоги" - механізму довгострокових контрактів на три, п'ять або десять років для національних виробників озброєння та військової техніки.
Канєвський пояснив вимоги до українських зброярів, які планують увійти до переліку ініціативи та укласти довгострокові контракти.
Серед ключових критеріїв - обов'язкове проходження кодифікації, налагодження серійного виробництва, досягнення рівня локалізації не менше ніж 50%.
Як повідомлялося, Міноборони у 2025 році планує закупити 4,5 млн FPV-дронів, що втричі більше, ніж торік. На це виділять понад 110 млрд грн, зокрема, понад 102 млрд грн - через Агенцію оборонних закупівель.
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