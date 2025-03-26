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Українці задекларували до сплати ₴16 мільйонів від здачі майна в оренду
11:51 26.03.2025 |
В Україні громадяни задекларували до сплати 16 млн грн податків від здачі майна в оренду за 2024 рік.
Про це повідомила Державна податкова служба, передає Укрінформ.
"Майже 900 громадян України офіційно задекларували доходи від здачі майна в оренду за минулий рік. Загальна сума задекларованих податків до сплати перевищує 16 млн грн", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ще понад 56 тис. фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування також здають майно в оренду.
Підприємці сплачують податки залежно від групи: ФОП 2 групи - до 20% від суми доходу, ФОП 3 групи - 5% для неплатників ПДВ або 3% для платників ПДВ (плюс ПДВ).
У відомстві нагадали, що власники нерухомості, які надають її в оренду та не зареєстровані як ФОП, зобов'язані сплачувати податок на доходи фізичних осіб у розмірі 18% та військовий збір - 5% з 1 січня 2025 року.
Податкову декларацію про майновий стан і доходи за підсумками року необхідно подати до 1 травня та до 1 серпня сплатити податки.
Загалом у межах деклараційної кампанії громадяни подали понад 63 тисячі декларацій про отримані доходи, задекларувавши до сплати понад 750 млн грн податків.
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