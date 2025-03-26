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Роздрібний товарообіг України у 2024р зріс на 11,6% - Держстат
10:52 26.03.2025 |
Обіг роздрібної торгівлі України у 2024 році в порівняльних цінах збільшився на 11,6% відносно 2023 року, склавши в номінальному вираженні 2,171 трлн грн.
Такі попередні дані повідомила Державна служба статистики (Держстат).
За її даними, товарообіг роздрібної торгівлі України в грудні 2024 року порівняно з аналогічним місяцем 2023 року в порівнянних цінах зріс на 6,4%, що більше за показник листопада, коли він становив - 3,1%.
У грудні порівняно з листопадом-2024 роздрібний товарообіг також зріс на 14,2%.
Держстат уточнює, що товарообіг підприємств роздрібної торгівлі (юросіб) у 2024 р. порівняно з попереднім роком збільшився на 15,3% - до 1,511 трлн грн.
Як повідомлялося, у 2023 році роздрібний товарообіг в Україні зріс на 17%.
Держстат нагадує, що дані наведено без урахування тимчасово окупованих Російською Федерацією територій і частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. Термін публікації інформації було перенесено у зв'язку з воєнним станом.
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