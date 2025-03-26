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АНАЛІТИКА

Міноборони анонсувало запуск нових відстрочок в «Резерв+» з 26 березня

 

Міністерство оборони з 26 березня планує розширити у мобільному застосунку "Резерв+" перелік категорій військовозобов'язаних, які зможуть оформити через нього відстрочки, повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

"Готуємо реліз нових відстрочок в Резерв+. Вже завтра", - написала вона у Facebook у вівторок ввечері без інших деталей.

Як повідомлялося, наразі ці послуги доступні для трьох категорій: багатодітних батьків; студентів, аспірантів і докторантів, а також люди з інвалідністю, для яких вони були запущені у листопаді минулого року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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