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АНАЛІТИКА

У Мінцифри окреслили пріоритети роботи держагентства «ПлейСіті»

22:56 25.03.2025 |

Економіка

 

Міністерство цифрової трансформації, яке координуватиме діяльність регулятора на ринку азартних ігор державного агентства «ПлейСіті», назвало основні напрямки його роботи.

Про це у Телеграмі повідомила пресслужба міністерства, передає Укрінформ.

«Запускаємо новий етап регулювання грального бізнесу в Україні. Ліквідуємо КРАІЛ як неефективний орган та запускаємо державне агентство «ПлейСіті», яке працюватиме під координацією Мінцифри та контролюватиме ринок азартних ігор і лотерей», - йдеться в повідомленні.

Так, серед пріоритетних завдань «ПлейСіті» - цифровізація процесу видачі ліцензій, щоб створити єдині прозорі правила для всіх гравців ринку, впровадження інструментів контролю за ринком та боротьби з нелегальними казино.

Держагентство працюватиме над стимулюванням податкових надходжень з легального ринку казино та лотерей. У Мінцифри зауважують, що держава може отримувати до 10 млрд грн податків щороку від діяльності учасників ринку.

Крім того, новостворене агентство боротиметься з казино з російським слідом.
 

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