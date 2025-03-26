Фінансові новини
- |
- 26.03.25
- |
- 00:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Мінцифри окреслили пріоритети роботи держагентства «ПлейСіті»
22:56 25.03.2025 |
Міністерство цифрової трансформації, яке координуватиме діяльність регулятора на ринку азартних ігор державного агентства «ПлейСіті», назвало основні напрямки його роботи.
Про це у Телеграмі повідомила пресслужба міністерства, передає Укрінформ.
«Запускаємо новий етап регулювання грального бізнесу в Україні. Ліквідуємо КРАІЛ як неефективний орган та запускаємо державне агентство «ПлейСіті», яке працюватиме під координацією Мінцифри та контролюватиме ринок азартних ігор і лотерей», - йдеться в повідомленні.
Так, серед пріоритетних завдань «ПлейСіті» - цифровізація процесу видачі ліцензій, щоб створити єдині прозорі правила для всіх гравців ринку, впровадження інструментів контролю за ринком та боротьби з нелегальними казино.
Держагентство працюватиме над стимулюванням податкових надходжень з легального ринку казино та лотерей. У Мінцифри зауважують, що держава може отримувати до 10 млрд грн податків щороку від діяльності учасників ринку.
Крім того, новостворене агентство боротиметься з казино з російським слідом.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Росія відкинула безумовне припинення вогню в Чорному морі після зустрічі зі США
|В РФ обурилися обговоренням питання ЗАЕС між Україною і США
|США запропонувала Україні нову угоду щодо корисних копалин замість рамкової, питання АЕС там немає – Зеленський
|Зеленський: США вважають, що імплементація домовленості про припинення вогню має початися одразу після публікації двох заяв
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Мінфін на аукціонах ОВДП 25 березня залучив до держбюджету 6,7 млрд грн та $200,8 млн
|У Мінцифри окреслили пріоритети роботи держагентства «ПлейСіті»
|Уряд уперше застосував безмитне ввезення обладнання для проєкту зі значними інвестиціями
|ФАО підтримало ініціативу Мінагрополітики із будівництва малих овочесховищ
|Будівництво євроколії Чернівці-Сучава розпочнеться в 2026 році
|Рада повторно ухвалила закон про примусове вилучення землі і нерухомості у громадян та бізнесу на Закарпатті
Бізнес
|Європейські компанії почали відмовлятися від хмарних сервісів США через Трампа
|Продажі Tesla в Європі обвалилися: компанію випередили електромобілі Volkswagen та BMW
|Прибуток автогіганта BYD зріс на 73% до рекорду: компанія обігнала Volkswagen у Китаї
|IT-індустрія України у 2024 році сплатила $1 мільярд податків
|Китайська Ant Group скоротила витрати на ШІ на 20% завдяки місцевим технологіям
|Google запускає «розумніший пошук» з ШІ у Gmail на Android, iOS та веб-версії
|Більшість дослідників штучного інтелекту називають мільярдні інвестиції у технології – тупиковими