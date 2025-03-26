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Уряд уперше застосував безмитне ввезення обладнання для проєкту зі значними інвестиціями
22:54 25.03.2025 |
Кабінет міністрів затвердив перелік товарів, які ТОВ «Астарта Агро Протеїн» зможе ввезти в Україну без сплати мита для будівництва заводу з глибокої переробки сої у Полтавській області.
Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає Укрінформ.
"Державна підтримка інвесторів зі значними інвестиціями працює. Торік ми уклали два інвестдоговори, один із яких - з компанією «Астарта», яка є одним із найбільших виробників продуктів харчування, зокрема одним із найбільших в Україні та Європі виробників цукру. Зараз на розгляді маємо ще чотири великі інвестпроєкти, бачимо зростаючий інтерес бізнесу до цієї програми», - зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.
Він підкреслив, що дозвіл на імпорт обладнання без сплати мита для "Астарти" є першим практичним прикладом, який демонструє дієвість моделі підтримки проєктів зі значними інвестиціями.
Проєкт спрямований на впровадження передових технологій у сфері переробки сільськогосподарської сировини та передбачає створення 110 нових робочих місць. Загальний обсяг інвестицій становить 76,6 млн грн.
Як повідомлялося, підтримка проєктів зі значними інвестиціями є складовою державної політики «Зроблено в Україні». Якщо підприємець інвестує від 12 млн євро, він зможе через різні механізми отримати компенсацію до 30% капітальних інвестицій. Строк реалізації проєктів - до 5 років. Сфери інвестування: переробна промисловість, видобуток корисних копалин, транспорт, логістика, освіта, наука, медицина, утилізація відходів, культура, туризм, спорт і електронні комунікації.
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