Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд уперше застосував безмитне ввезення обладнання для проєкту зі значними інвестиціями

 

Кабінет міністрів затвердив перелік товарів, які ТОВ «Астарта Агро Протеїн» зможе ввезти в Україну без сплати мита для будівництва заводу з глибокої переробки сої у Полтавській області.

Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає Укрінформ.

"Державна підтримка інвесторів зі значними інвестиціями працює. Торік ми уклали два інвестдоговори, один із яких - з компанією «Астарта», яка є одним із найбільших виробників продуктів харчування, зокрема одним із найбільших в Україні та Європі виробників цукру. Зараз на розгляді маємо ще чотири великі інвестпроєкти, бачимо зростаючий інтерес бізнесу до цієї програми», - зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Він підкреслив, що дозвіл на імпорт обладнання без сплати мита для "Астарти" є першим практичним прикладом, який демонструє дієвість моделі підтримки проєктів зі значними інвестиціями.

Проєкт спрямований на впровадження передових технологій у сфері переробки сільськогосподарської сировини та передбачає створення 110 нових робочих місць. Загальний обсяг інвестицій становить 76,6 млн грн.

Як повідомлялося, підтримка проєктів зі значними інвестиціями є складовою державної політики «Зроблено в Україні». Якщо підприємець інвестує від 12 млн євро, він зможе через різні механізми отримати компенсацію до 30% капітальних інвестицій. Строк реалізації проєктів - до 5 років. Сфери інвестування: переробна промисловість, видобуток корисних копалин, транспорт, логістика, освіта, наука, медицина, утилізація відходів, культура, туризм, спорт і електронні комунікації.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6949
  0,0503
 0,12
EUR
 1
 45,1389
  0,0503
 0,11

Курс обміну валют на вчора, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2705  0,10 0,24 41,8859  0,09 0,22
EUR 44,6815  0,01 0,03 45,4219  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7200  0,09 0,22 41,7400  0,10 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес