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Будівництво євроколії Чернівці-Сучава розпочнеться в 2026 році
17:49 25.03.2025 |
Будівництво євроколії Чернівці-Сучава (Румунія) розпочнеться в 2026 році, триває підготовка техніко-економічного обґрунтування (ТЕО), розповів заступник міністра фінансів Олександр Кава.
"За оптимістичного сценарію наступного року вже може початися будівництво євроколії до міста Чернівці (з Сучави. Румунія - ІФ-У)... Зараз іде підготовка техніко-економічного обґрунтування проєкту. Чернівці мають можливість стати другим обласним центром після Ужгорода, який отримає вихід на євроколію безпосередньо в місті", - заявив Кава на організованій аналітичним центром We Build Ukraine конференції "Логістика як драйвер економічного зростання".
За його словами, наразі триває будівництво євроколії Чоп-Ужгород, яке фінансується на 50% за рахунок Connecting Europe Facilities (CEF) і на 50% - коштами державного бюджету.
Запуск цієї євроколії планується влітку 2025 року, сказав Кава.
"Ця (євроколія Чоп-Ужгород - ІФ-У) дозволить не лише запустити прямі пасажирські потяги з Ужгороду в напрямку Будапешта, Братислави, Праги, Відня, Дрездена, а також дасть можливість вантажовідправникам, які працюють в Ужгороді, відправляти вантажі євроколією партнерам до Європи і так само отримувати товари, контейнери і матеріали з європейських країн безпосередньо в Ужгород", - повідомив заступник міністра.
Раніше повідомлялося, що АТ "Укрзалізниця" (УЗ) до кінця липня внесла тимчасові зміни в розклад руху низки прямуючих до Ужгорода пасажирських поїздів через масштабні роботи з прокладання колії європейського стандарту між Чопом та Ужгородом.
Віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба на зустрічі з єврокомісаром з питань сталого транспорту та туризму Апостолом Ціцікостасом заявив, що пряме залізничне сполучення євроколією до Ужгорода запустять в другій половині 2025 року.
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