Кабмін остаточно ліквідував Комісію з регулювання азартних ігор

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей; її повноваження виконуватиме державне агентство «ПлейСіті».

Про це повідомив у Телеграмі постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.

«Прийнято рішення ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей. Установлено, що правонаступником майна, прав і обов'язків Комісії, є державне агентство «ПлейСіті», - йдеться в повідомленні.

Уряд утворив також комісію з ліквідації КРАІЛ та вніс відповідні зміни до низки документів КМУ.



