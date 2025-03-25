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Кабмін остаточно ліквідував Комісію з регулювання азартних ігор

16:06 25.03.2025 |

Економіка

 

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей; її повноваження виконуватиме державне агентство «ПлейСіті».

Про це повідомив у Телеграмі постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.

«Прийнято рішення ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей. Установлено, що правонаступником майна, прав і обов'язків Комісії, є державне агентство «ПлейСіті», - йдеться в повідомленні.

Уряд утворив також комісію з ліквідації КРАІЛ та вніс відповідні зміни до низки документів КМУ.
 

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