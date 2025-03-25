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На приватизацію відправили Глухівський карʼєр, який Україна відібрала у Дерипаски

13:37 25.03.2025 |

Економіка

На приватизацію відправили Глухівський кар&#700;єр, який Україна відібрала у Дерипаски

 

Глухівський карʼєр кварцитів, який раніше належав російському олігарху Олегу Дерипасці, готують до приватизації. Про це пише Nadra.info.

У березні Фонд державного майна України включив Глухівський карʼєр, розташований у селі Баничі Сумської області, до переліку підприємств, що підлягають приватизації.

Наразі інформаційного повідомлення та опису лота немає, проте місцеве видання Глухів.City із посиланням на заступницю начальника Регіонального відділення ФДМУ у Сумській області Світлану Петрову зазначає, що стартова вартість об'єкта приватизації становитиме 5 948 639 грн.Наразі проводиться робота з вивчення попиту на підприємство.

У квітні 2022 року Офіс генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про арешт корпоративних прав та єдиного майнового комплексу Глухівського кар'єру. Слідство встановило, що підприємство постачало в Росію кварцит для виробництва феросиліцію та кристалічного кремнію високих марок, а також щебеню та буту. У Росії кварцит з України використовувався для виробництва зброї. Єдиним власником ТОВ "Глухівський карʼєр кварцитів" була кіпрська компанія United Company Rusal Silicon Limited Олега Дерипаски.

Як повідомив у Telegram представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, Уряд також вирішив продати через електронний аукціон Укрбуд та Сумихімпром. 100% акцій Державного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд" (193000 акцій) виставлять за стартовою ціною 262,6 млн грн. Сумихімпром продадуть за стартовою ціную 1,16 млрд грн.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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