Середній розмір пенсії після індексації складає 6 345 грн - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що середній розмір пенсії в Україні після індексації складає 6 345 грн.

"Цього місяця, як і обіцяли, проіндексували пенсійні виплати. Пенсії зросли на 11,5% для понад 10 млн українців. Таким чином середня пенсія складає 6345 гривень", - написав Шмигаль в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у вівторок.

Він підкреслив, що всі пенсії за березень вже виплачено.

"З 1 квітня автоматично проіндексуємо виплати для майже 630 тисяч працюючих пенсіонерів відповідно до їх оновленого страхового стажу", - додав прем'єр.