Держава заборгувала пенсіонерам майже 80 мільярдів за програними судовими справами

Заборгованість держави за програними рішеннями судів у справах щодо призначення та перерахунку пенсій сягнула 79,8 млрд грн.

Про це йдеться у публікації ЕП.

Розмір цієї заборгованості зростає з року в рік, оскільки збільшується загальна кількість програних державою справ проти пенсіонерів.

Так, якщо у 2023 році суди ухвалили 240 тис. рішень у пенсійних справах проти держави, у 2024-му - ще понад 100 тис. За 2 місяці 2025 року пенсіонери виграли у 18,3 тис. справ проти держави, а загальна заборгованість за рішеннями судів збільшилася на 1,64 млрд грн.

Борг, як правило, стосується частини рішення суду, яка зобов'язує Пенсійний фонд перерахувати пенсійні виплати заднім числом, тобто заплатити "борг" за попередні періоди, коли пенсіонер-позивач отримував менші суми виплат. Водночас Пенсійний фонд виплачує ще десятки мільярдів гривень додаткових пенсійних виплат за рішеннями судів, які зобов'язують його збільшити розмір пенсії позивачам.

Левова частина судових рішень ухвалені у справах так званих спецпенсіонерів, тобто осіб, які отримують пенсію не на загальних підставах, а за спеціальними законами. До таких категорій, зокрема, належать колишні кадрові військові, працівники правоохоронних органів, прокуратури, судді, а також деякі інші категорії осіб. Інколи судді у своїх рішеннях посилаються на норми законодавства, які вже втратити чинність.

Уряд намагається зменшити навантаження на бюджет, яке створюють нові рішення судів. Проте ці ініціативи держави також зазнають оскарження.