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МВФ планує розглянути виділення Україні $0,4 млрд за підсумками 7-го перегляду програми EFF 28 березня
23:06 24.03.2025 |
Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) розгляне питання сьомого перегляду програми розширеного фінансування EFF і виділення Україні восьмого траншу в розмірі приблизно $0,4 млрд 28 березня, повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у телеграм у понеділок.
Цю інформацію агентству "Інтерфакс-Україна" підтвердило два джерела, близьких до переговорного процесу.
Наразі у графіку засідань ради директорів МВФ на сайті Фонду відсутня інформація про засідання 28 березня.
Як повідомлялося, МВФ та українська влада наприкінці лютого досягли угоди на рівні персоналу (SLA) щодо сьомого перегляду 4-річної програми розширеного фінансування (EFF) на суму $15,5 млрд. За умови схвалення радою директорів МВФ це відкриває шлях до отримання восьмого траншу близько $0,4 млрд.
Раніше передбачалося, що Україна за результатами сьомого перегляду отримає близько $0,9 млрд, але українська сторона звернулася до місії з проханням змінити структуру виплат за програмою EFF, перенісши фінансування на майбутні перегляди.
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