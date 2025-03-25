Зростання цін промвиробників в Україні в лютому 2025р прискорився до 1,1% - Держстат

Ціни виробників промислової продукції України в лютому 2025 року
зросли на 1,1%, тоді як у січні зростання цін становило 0,6%, повідомила
Державна служба статистики (Держстат).
Держстат уточнює, що в межах України в лютому до січня поточного року
ціни промвиробників зросли на 1,3%, у разі постачання за межі країни -
на 0,1%.
Згідно з даними статвідомства, у річному вимірі (стосовно
аналогічного місяця минулого року) за підсумками лютого-2025 ціни в
промисловості зросли на 37%.
В січні-лютому 2025 року зростання цін промвиробників становило 34,7% до аналогічного періоду 2024 року.
За даними статвідомства, у видобувній промисловості та розробці
кар'єрів у лютому порівняно з січнем поточного року продукція
подорожчала на 0,3%. Зниження цін у видобутку кам'яного вугілля
становило 0,3%, тоді як ціни у видобутку металевих руд зросли на 0,9%, у
видобутку сирої нафти та природного газу - на 0,3%.
Ціни зросли у виробництві хімічній продукції на 2,1%, у постачанні
електроенергії та газу - на 1,9%, виробництві енергії - на 1,6%, в
текстильному виробництві - на 1,4%, харчовій промисловості - на 0,7%,
машинобудуванні - на 0,7%, деревообробній промисловості - на 0,6%, у
виробництві електрообладнання - на 0,5%, виробництві гумових і
пластмасових виробів - на 0,4%.
Водночас у виробництві фармпродукції ціни знизилися на 2,4%, коксу та продуктів нафтоперероблення - на 1,4%.
Зміна цін виробників промислової продукції в лютому 2025 року*, %:
|
| лютий до січня 2025
| лютий 2025 до лютого 2024
| Січень-лютий 2025 до січня-лютого 2024
| Промисловість
| 101.1
| 137.0
| 134.7
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
| 100.3
| 107.7
| 107.4
| Добування кам'яного вугілля
| 99.7
| 100.1
| 100.4
| Добування сирої нафти та природного газу
| 100.3
| 111.2
| 110.9
| Добування металевих руд
| 100.9
| 111.1
| 109.8
| Переробна промисловість
| 100.5
| 113.0
| 113.4
| Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
| 100.7
| 120.2
| 120.4
| Виробництво м'яса та м'ясних продуктів
| 101.4
| 110.2
| 110.9
| Виробництво молочних продуктів
| 100.2
| 121.2
| 121.7
| Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів
| 101.6
| 115.8
| 115.3
| Виробництво цукру
| 101.2
| 98.5
| 98.5
| Виробництво напоїв
| 101.0
| 108.5
| 108.3
| Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
| 101.4
| 109.9
| 109.2
| Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
| 100.6
| 107.6
| 107.0
| Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
| 98.6
| 89.5
| 89.0
| Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
| 102.1
| 110.4
| 109.9
| Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
| 97.6
| 132.2
| 134.0
| Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
| 100.4
| 109.2
| 109.8
| Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання
| 100.0
| 108.4
| 109.8
| Машинобудування
| 100.7
| 109.1
| 108.9
| Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
| 101.7
| 108.3
| 107.2
| Виробництво електричного устатковання
| 100.5
| 111.2
| 111.1
| Виробництво машин і устатковання, н.в.і.у.
| 100.8
| 110.1
| 109.9
| Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів
| 100.6
| 108.1
| 108.2
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
| 101.9
| 165.1
| 158.9
| Товари проміжного споживання
| 100.8
| 110.2
| 110.4
| Інвестиційні товари
| 100.6
| 110.4
| 110.4
| Споживчі товари короткострокового використання
| 100.4
| 118.7
| 119.0
| Споживчі товари тривалого використання
| 100.2
| 105.8
| 105.6
| Енергія
| 101.6
| 154.4
| 149.4
*
Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською
Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.