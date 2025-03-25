Зростання цін промвиробників в Україні в лютому 2025р прискорився до 1,1% - Держстат

Ціни виробників промислової продукції України в лютому 2025 року зросли на 1,1%, тоді як у січні зростання цін становило 0,6%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

Держстат уточнює, що в межах України в лютому до січня поточного року ціни промвиробників зросли на 1,3%, у разі постачання за межі країни - на 0,1%.

Згідно з даними статвідомства, у річному вимірі (стосовно аналогічного місяця минулого року) за підсумками лютого-2025 ціни в промисловості зросли на 37%.

В січні-лютому 2025 року зростання цін промвиробників становило 34,7% до аналогічного періоду 2024 року.

За даними статвідомства, у видобувній промисловості та розробці кар'єрів у лютому порівняно з січнем поточного року продукція подорожчала на 0,3%. Зниження цін у видобутку кам'яного вугілля становило 0,3%, тоді як ціни у видобутку металевих руд зросли на 0,9%, у видобутку сирої нафти та природного газу - на 0,3%.

Ціни зросли у виробництві хімічній продукції на 2,1%, у постачанні електроенергії та газу - на 1,9%, виробництві енергії - на 1,6%, в текстильному виробництві - на 1,4%, харчовій промисловості - на 0,7%, машинобудуванні - на 0,7%, деревообробній промисловості - на 0,6%, у виробництві електрообладнання - на 0,5%, виробництві гумових і пластмасових виробів - на 0,4%.

Водночас у виробництві фармпродукції ціни знизилися на 2,4%, коксу та продуктів нафтоперероблення - на 1,4%.



Зміна цін виробників промислової продукції в лютому 2025 року*, %:

лютий до січня 2025 лютий 2025 до лютого 2024 Січень-лютий 2025 до січня-лютого 2024 Промисловість 101.1 137.0 134.7 Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 100.3 107.7 107.4 Добування кам'яного вугілля 99.7 100.1 100.4 Добування сирої нафти та природного газу 100.3 111.2 110.9 Добування металевих руд 100.9 111.1 109.8 Переробна промисловість 100.5 113.0 113.4 Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів 100.7 120.2 120.4 Виробництво м'яса та м'ясних продуктів 101.4 110.2 110.9 Виробництво молочних продуктів 100.2 121.2 121.7 Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів 101.6 115.8 115.3 Виробництво цукру 101.2 98.5 98.5 Виробництво напоїв 101.0 108.5 108.3 Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 101.4 109.9 109.2 Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 100.6 107.6 107.0 Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 98.6 89.5 89.0 Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 102.1 110.4 109.9 Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 97.6 132.2 134.0 Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 100.4 109.2 109.8 Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання 100.0 108.4 109.8 Машинобудування 100.7 109.1 108.9 Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 101.7 108.3 107.2 Виробництво електричного устатковання 100.5 111.2 111.1 Виробництво машин і устатковання, н.в.і.у. 100.8 110.1 109.9 Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів 100.6 108.1 108.2 Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 101.9 165.1 158.9 Товари проміжного споживання 100.8 110.2 110.4 Інвестиційні товари 100.6 110.4 110.4 Споживчі товари короткострокового використання 100.4 118.7 119.0 Споживчі товари тривалого використання 100.2 105.8 105.6 Енергія 101.6 154.4 149.4

* Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.