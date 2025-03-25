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АНАЛІТИКА

В Україні можуть запровадити податки на дохід з OnlyFans, Glovo, Bolt та інших онлайн-платформ

14:46 24.03.2025 |

Економіка, Право

 

На сайті Міністерства фінансів з'явився текст законопроєкту, який може змусити кур'єрів Glovo, таксистів Bolt чи Uklon, моделей OnlyFans, орендарів Booking та всіх інших людей, що надають послуги через онлайн-платформи, сплачувати податки. Про це повідомляє "РБК-Україна".

Текст законопроєкту з'явився ще на початку березня 2025 року. У документі щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, йдеться про доповнення Податкового кодексу України новою статтею. Якщо законопроєкт буде прийнятий, то водіям, кур'єрам, орендарям та іншим особам, що продають товари або виконують певні платні послуги онлайн, доведеться декларувати свої доходи.

Цей законопроєкт, який був ініційований Кабінетом міністрів, має запровадити спеціальну систему оподаткування осіб, що неофіційно заробляють на онлайн-платформах. Серед іншого цей документ спростить доступ Державної податкової служби до банківських рахунків таких осіб. На додачу до цього, цей закон є частиною євроінтеграції та однією з умов МВФ.

Головною метою нового закону є забезпечення виконання вимог багатосторонньої угоди DPI (Digital Platforms Initiative), що є складовою частиною міжнародних зусиль спрямованих на протидію ухилянню від оподаткування через цифрові платформи. Законопроєкт передбачає, що особи, які використовують онлайн-платформи як джерело доходу, будуть сплачувати 5% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору. Ставати фізичною особою-підприємцем буде необов'язково.

Під оподаткування підпадатиме будь-який з наступних видів діяльності:

* Надання оренди нерухомості
* Надання оренди транспортних засобів
* Особисті послуги
* Продаж товарів

Якщо людина працюватиме як співробітник платформи, новий законопроєкт на неї не поширюватиметься. Це означає, що оподатковуватимуть лише тих, хто самостійно продає товари або надає послуги через онлайн-платформи. Також варто зазначити, що цей законопроєкт не зачіпатиме американські платформи, оскільки США не приєдналася до угоди про автоматичний обмін інформацією.
За матеріалами: mezha.media
 

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