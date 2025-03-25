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Дохід компаній-ритейлерів з індексу Опендатабота в 2025 р. зріс на 17%

13:53 24.03.2025 |

Економіка

 

Сукупний дохід компаній-лідерів індексу Опендатабота 2025 в сфері роздрібної торгівлі зріс на 17% і склав 529,24 млрд грн.

При цьому вперше від початку повномасштабної війни жодна компанія з топ-10 не зазнала збитків. 9,82 млрд грн склав сукупний прибуток лідерів українського ритейлу, повідомляє "Опендатабот".

При цьому незмінним лідером за доходом вже третій рік поспіль залишається "АТБ-маркет". Торік його показники зросли на 15%, до 208,9 млрд грн. Це 39,5% від загального доходу усіх лідерів. Водночас за прибутком мережа посіла 2-ге місце: 3,1 млрд грн, або 32% сукупної суми. Зазначається, що торік "АТБ" сплатив 28,61 млрд грн податків і зборів, що на 4 млрд грн більше, ніж роком раніше. Компанія й надалі планує збільшувати власний податковий внесок у вітчизняну економіку та підтримувати захисників на фронті та українців в тилу.

Сервіс зазначив, що лідером за прибутком стала "Вигідна покупка" ("Аврора") - 4,08 млрд грн. За доходом компанія посіла 3-тє місце, збільшивши свій показник у 1,4 раза за рік - 37,9 млрд грн. Торік вона змінила свій вид діяльності з оптової на роздрібну торгівлю.

В "Аврорі" зауважують, що для них 2024 рік був про підтримку економіки країни та створення нових робочих місць. Компанія відкрила понад 300 нових магазинів, створивши майже 3000 робочих місць. Загалом мережа розширилась до 1 615 магазинів в Україні та 30-ти в Румунії.

За даними "Опендатабот", друге місце за доходом зайняла "Сільпо-Фуд" ("Сільпо"). Дохід мережі зріс на 10%, до 93 млрд грн, а прибуток вперше після трьох років збитків склав 205 млн грн.

Водночас, дохід мережі "Фора" зріс на 19% і становив 34,9 млрд грн, а прибуток збільшився більше ніж у 5 разів - до 123,5 млн грн. Утім цьогоріч компанія все ж поступилася "Аврорі" та опинилася на 4-тій сходинці.

Майже на 17% зріс дохід у "Розетка. УА" (Rozetka), до 29,7 млрд грн. Це дозволило компанії піднятися з 7 на 5-те місце.

"Новус Україна" (NOVUS) збільшила свій дохід на 23%, до 29 млрд грн. Прибуток становив 561 млн грн. NOVUS сплатив 2024 року понад 2,5 млрд грн податків. Понад 98% Private Label мережі виробляється в Україні, а українські товари складають понад 70% асортименту.

Ритейлер "Метро кеш енд кері Україна" (Metro) збільшив свій дохід до 28,7 млрд грн (+12,5%). Вперше від початку повномасштабної війни мережа отримала прибуток - 178 млн грн. Раніше компанія два роки поспіль мала збитки у понад 400 млн грн.

До топ-10 компаній-ритейлерів індексу-2025 також увійшли "РУШ" (EVA) - дохід 26,9 млрд грн (+28%), прибуток 1,4 млрд грн (зменшився у понад 1,6 раза); "Омега" (Varus) - дохід 20 млрд грн (+14%), прибуток 38,2 млн грн (зменшився у понад 5 раз); "Фудком" ("Велика Кишеня") - дохід 19,9 млрд грн (+16%), прибуток 116,6 млн грн (зменшився у 2,6 раза).

Зазначається також, що другий рік поспіль "Епіцентр-К" (Епіцентр) і вперше "Комфі Трейд" (Comfy) не увійшли до індексу Опендатабота через неподані своєчасно річні звіти.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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