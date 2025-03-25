Фінансові новини
- |
- 25.03.25
- |
- 02:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Дохід компаній-ритейлерів з індексу Опендатабота в 2025 р. зріс на 17%
13:53 24.03.2025 |
Сукупний дохід компаній-лідерів індексу Опендатабота 2025 в сфері роздрібної торгівлі зріс на 17% і склав 529,24 млрд грн.
При цьому вперше від початку повномасштабної війни жодна компанія з топ-10 не зазнала збитків. 9,82 млрд грн склав сукупний прибуток лідерів українського ритейлу, повідомляє "Опендатабот".
При цьому незмінним лідером за доходом вже третій рік поспіль залишається "АТБ-маркет". Торік його показники зросли на 15%, до 208,9 млрд грн. Це 39,5% від загального доходу усіх лідерів. Водночас за прибутком мережа посіла 2-ге місце: 3,1 млрд грн, або 32% сукупної суми. Зазначається, що торік "АТБ" сплатив 28,61 млрд грн податків і зборів, що на 4 млрд грн більше, ніж роком раніше. Компанія й надалі планує збільшувати власний податковий внесок у вітчизняну економіку та підтримувати захисників на фронті та українців в тилу.
Сервіс зазначив, що лідером за прибутком стала "Вигідна покупка" ("Аврора") - 4,08 млрд грн. За доходом компанія посіла 3-тє місце, збільшивши свій показник у 1,4 раза за рік - 37,9 млрд грн. Торік вона змінила свій вид діяльності з оптової на роздрібну торгівлю.
В "Аврорі" зауважують, що для них 2024 рік був про підтримку економіки країни та створення нових робочих місць. Компанія відкрила понад 300 нових магазинів, створивши майже 3000 робочих місць. Загалом мережа розширилась до 1 615 магазинів в Україні та 30-ти в Румунії.
За даними "Опендатабот", друге місце за доходом зайняла "Сільпо-Фуд" ("Сільпо"). Дохід мережі зріс на 10%, до 93 млрд грн, а прибуток вперше після трьох років збитків склав 205 млн грн.
Водночас, дохід мережі "Фора" зріс на 19% і становив 34,9 млрд грн, а прибуток збільшився більше ніж у 5 разів - до 123,5 млн грн. Утім цьогоріч компанія все ж поступилася "Аврорі" та опинилася на 4-тій сходинці.
Майже на 17% зріс дохід у "Розетка. УА" (Rozetka), до 29,7 млрд грн. Це дозволило компанії піднятися з 7 на 5-те місце.
"Новус Україна" (NOVUS) збільшила свій дохід на 23%, до 29 млрд грн. Прибуток становив 561 млн грн. NOVUS сплатив 2024 року понад 2,5 млрд грн податків. Понад 98% Private Label мережі виробляється в Україні, а українські товари складають понад 70% асортименту.
Ритейлер "Метро кеш енд кері Україна" (Metro) збільшив свій дохід до 28,7 млрд грн (+12,5%). Вперше від початку повномасштабної війни мережа отримала прибуток - 178 млн грн. Раніше компанія два роки поспіль мала збитки у понад 400 млн грн.
До топ-10 компаній-ритейлерів індексу-2025 також увійшли "РУШ" (EVA) - дохід 26,9 млрд грн (+28%), прибуток 1,4 млрд грн (зменшився у понад 1,6 раза); "Омега" (Varus) - дохід 20 млрд грн (+14%), прибуток 38,2 млн грн (зменшився у понад 5 раз); "Фудком" ("Велика Кишеня") - дохід 19,9 млрд грн (+16%), прибуток 116,6 млн грн (зменшився у 2,6 раза).
Зазначається також, що другий рік поспіль "Епіцентр-К" (Епіцентр) і вперше "Комфі Трейд" (Comfy) не увійшли до індексу Опендатабота через неподані своєчасно річні звіти.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада може послабити контроль за статками посадовців. НАЗК просить цього не робити
|Сигарети подорожчають на 40 грн: Зеленський підписав закон про підвищення акцизів
|«Продуктивна й сфокусована»: Умєров розповів про результати розмови з США в Ер-Ріяді
|Віткофф називає ключовим питанням конфлікту готовність визнати російськими території із урахуванням проведеного РФ референдуму
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Енергоатом» планує знову скоротити терміни планових ремонтів на АЕС, – Котін
|МВФ планує розглянути виділення Україні $0,4 млрд за підсумками 7-го перегляду програми EFF 28 березня
|У Британії вперше у світі виявили пташиний грип у вівці
|Банки збільшили видачу іпотечних кредитів, середня ставка знизилась до 8,3% річних, – НБУ
|Зростання цін промвиробників в Україні в лютому 2025р прискорився до 1,1% - Держстат
|Bolt відновив показники до довоєнного рівня в усіх основних містах присутності - генеральний менеджер
Бізнес
|Ракети з двигунами на ядерному синтезі з'являться вже за кілька років — принаймні, над цим працюють
|Китайський автогігант Changan розпочне продажі електрокарів на 10 європейських ринках цьогоріч
|Gemini тепер може допомагати створювати документи та перетворювати їх на подкасти
|Група країн ЄС прагне наростити темпи виробництва мікросхем
|Google подала до суду на шахраїв через фейкові оголошення в Google Maps
|Трамп назвав «хворими бандитами-терористами» протестувальників проти Маска і Тесли
|Власники Tesla масово обмінюють свої електромобілі на інші авто