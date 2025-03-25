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АНАЛІТИКА

IT-індустрія України у 2024 році сплатила $1 мільярд податків

13:17 24.03.2025 |

Економіка, Новини IT

 

IT-індустрія України сплатила понад $1 мільярд податків у 2024 році. Це єдина з топ-5 експортних галузей, що за останні п'ять років збільшила свою частку в експорті, написав Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму каналі в Telegram.

"Наші інженери й розробники мають колосальний досвід та фаховість. Вони створюють продукти, потрібні в усьому світі. Україна експортує ІТ-сервіси в 147 країн світу. У топі ринків - США, Велика Британія, Німеччина, Ізраїль, Швейцарія та Польща", - написав Федоров.

Федоров також відзначає, що українськими продуктами від BetterMe, GitLab, Cargofy, Restream, Reply, People.ai, MacPaw, Grammarly та Petcube користують люди та бізнеси по всьому світу. Серед найбільших технологічних компаній, що стають клієнтами України, є Microsoft, Meta, NASA, IBM, Siemens, Google та Porsche.

Серед країн, куди IT-індустрія проводить найбільший експорт, є США, Велика Британія, Мальта, Швейцарія, Кіпр, Ізраїль, Німеччина, Канада, Нідерланди та Швеція.

Найбільшими IT-компаніями України за доходом є EPAM Ukraine з $468,2 млн, GlobalLogic Ukraine - $288,9 млн, SoftServe - $169,4 млн, Luxoft - $146,9 млн, Intellias - $109,6 млн, Monobank - $102,1 млн, Ciklum - $87,2 млн, Infopulse & Tietoevry Ukraine - $76,2 млн, MEGOGO - 67,2 млн та SQUAD - $62,3 млн.

Ці дані отримані в результаті спільного дослідження Digital Tiger та Асоціації IT Ukraine. Повний звіт доступний за посиланням.
За матеріалами: mezha.media
 

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