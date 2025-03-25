У Мінфіні попередили: повернення мит ЄС завдасть руйнівного удару по економіці України

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що повернення мит на українські товари в Європейському Союзі матиме руйнівні наслідки для української економіки.

Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times, передає "Європейська правда".

5 червня 2025 року спливає термін дії надзвичайних торговельних заходів ЄС, які скасували мита та квоти на український експорт.

Доходи від експорту до ЄС становлять майже десяту частину загального експортного доходу України ($41 млрд у 2024 році).

Україна сподівається, що Євросоюз продовжить ці заходи, особливо враховуючи невизначеність щодо довгострокової підтримки з боку США.

Проте деякі країни-члени ЄС, зокрема Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія, виступають проти розширення доступу України до ринку, побоюючись конкуренції для своїх фермерів.

Марченко заявив, що відсутність угоди буде "дуже неправильним сигналом".

"Європейський Союз - наш ключовий торговельний партнер, тому для нас було б дійсно руйнівним, якби ми знову опинилися в ситуації, як до війни", - сказав він.

Газета, із посиланням на слова неназваного посадовця, зазначила, що найімовірнішим варіантом є тимчасове продовження поточної угоди, але переговори просуваються повільно і часу залишається мало.

"Наші виробники потребують передбачуваності щодо експорту, ЄС не може починати переговори за тиждень до закінчення терміну дії чинного регулювання", - сказав український міністр.

Нагадаємо, 13 травня 2024 року Рада Євросоюзу після тривалого та напруженого переговорного процесу схвалила продовження пільгової торгівлі з Україною ще на один рік.

У січні 2025 року польський мовник RMF24 повідомив, що Європейська комісія не продовжить одностороннє скасування мит на українську сільськогосподарську продукцію, яке діє до 5 червня.

Замість цього європейський комісар з питань сільського господарства Крістоф Гансен анонсував нову торговельну угоду в межах DCFTA (поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі).