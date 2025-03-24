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У сервісі «е-Підприємець» доступні 14 послуг - Федоров

11:52 24.03.2025 |

Економіка

 

У комплексному сервісі «е-Підприємець» для громадян загалом доступні 14 послуг.

Про це в інтерв'ю телеканалу «Ми-Україна» повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ.

«У цілому 14 послуг доступно через сервіс «е-Підприємець». І ми вийшли з бета-тестування, запустили вже цей сервіс», - розповів він.

За словами Федорова, завдяки використанню цього сервісу було відкрито більш ніж 3 тисячі компаній.
 

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